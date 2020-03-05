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مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع

الطرفان تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم

تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.

وعلمت "سبق" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.

وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.

وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.

محافظة الليث تعليم الليث

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع
سبق

تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.

وعلمت "سبق" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.

وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.

وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
02:55 PM

مضاربة بين قائد مدرسة ومعلم بالليث.. و"التعليم" يتابع

الطرفان تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
2,710

تتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، حادثة مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالمحافظة ومعلم بذات المدرسة، اليوم، أثناء الدوام الرسمي.

وعلمت "سبق" أن مضاربة وقعت بين قائد إحدى المدارس بالليث، ومعلم بذات المدرسة، أثناء الدوام الرسمي، اليوم، حيث تشابكا باليد قبل أن يفصل بينهما زملاؤهم.

وأشارت المعلومات إلى أن المعلم تعرّض لكدمات في وجهه متأثراً من الحادثة، دون معرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع المضاربة بينهما، على مرأى من الطلاب والمعلمين.

وتتابع الإدارة التعليمية بمحافظة الليث، الحادثة، بعد تلقيها بلاغًا، ومن المقرر أن تفتح ملف تحقيق لمعرفة ملابسات المضاربة التي شهدتها المدرسة بين القائد والمعلم.

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