"بيلوسي" تعليقًا على تمزيقها خطاب ترامب: "التصرف الأكثر تهذبًا"

بعدما رفض مصافحتها على خلفية مناقشات مجلس الشيوخ لإمكانية عزله

وصفت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تمزيقها نسخة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأنه كان "تصرفًا مهذبًا بالنظر إلى الخيارات الأخرى".

وقالت وسائل إعلام أمريكية: "بعد انتهاء الرئيس الأمريكي من خطابه، وقفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، وشرعت بشكل استعراضي في تمزيق نسخة من خطابه"؛ مؤكدة أن "بيلوسي" قامت بتمزيق الخطاب، بعدما رفض ترامب مصافحتها.

وبحسب "سبوتنيك عربي"، ألقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خطابًا في رسالته النقابية الثالثة، بعد مناقشة استمرت أسبوعين في مجلس الشيوخ، حول ما إذا كان ينبغي إقالته من منصبه أم لا.