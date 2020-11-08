المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً
"الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.
المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-11-08
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.
08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442
09:27 AM
المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً
"الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.
وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.