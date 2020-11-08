وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-11-08 أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع. وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.

08 نوفمبر 2020 - 22 ربيع الأول 1442 09:27 AM

المدينة المنوّرة.. أمطار رعدية تتواصل حتى التاسعة مساءً "الأرصاد": تُصحب بنشاط للرياح السطحية يؤدي إلى تدني الرؤية





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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمنت أمطاراً رعدية ونشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظات: المهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً.