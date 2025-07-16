النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" وإصابة ثالث بنيران مسلحين

الهجوم شنته مجموعة كردية مناوئة للنظام

قتل شخصان وجرح ثالث في هجوم شنته مجموعة إيرانية معارضة في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، بحسب ما نقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم (الخميس).

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي حين هاجمهم مسلحون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة فقتل اثنان وأصيب الثالث بجروح جرى نقله إلى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه المجموعة المعارضة.

وبينت "إرنا" أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة، والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد "الباسيج" التي تضم متطوعين، ولم تكشف أسماؤهم.

وأضافت أن الهجوم وقع في قرية بلبر.

ويواجه النظام الإيراني منذ نحو أربعين عامًا مسلحين أكرادًا يستخدمون قواعد في كردستان العراقية المجاورة لشن هجمات على الحرس الثوري أو مؤسسات على الأراضي الإيرانية.

محافظة كردستان إيران

الرئيسية/ محطات

اعلان
مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" وإصابة ثالث بنيران مسلحين
سبق

قتل شخصان وجرح ثالث في هجوم شنته مجموعة إيرانية معارضة في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، بحسب ما نقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم (الخميس).

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي حين هاجمهم مسلحون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة فقتل اثنان وأصيب الثالث بجروح جرى نقله إلى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه المجموعة المعارضة.

وبينت "إرنا" أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة، والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد "الباسيج" التي تضم متطوعين، ولم تكشف أسماؤهم.

وأضافت أن الهجوم وقع في قرية بلبر.

ويواجه النظام الإيراني منذ نحو أربعين عامًا مسلحين أكرادًا يستخدمون قواعد في كردستان العراقية المجاورة لشن هجمات على الحرس الثوري أو مؤسسات على الأراضي الإيرانية.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
03:21 PM

مقتل عنصرين من "الثوري الإيراني" وإصابة ثالث بنيران مسلحين

الهجوم شنته مجموعة كردية مناوئة للنظام

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,173

قتل شخصان وجرح ثالث في هجوم شنته مجموعة إيرانية معارضة في محافظة كردستان بشمال غرب إيران، بحسب ما نقلت "فرانس 24" عن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم (الخميس).

وذكر الحرس الثوري الإيراني في بيان أن "الأشخاص الثلاثة كانوا يقومون بمهمة توزيع الإعانات الغذائية على الأهالي حين هاجمهم مسلحون تابعون لمجموعة مناهضة للثورة فقتل اثنان وأصيب الثالث بجروح جرى نقله إلى المستشفى للعلاج".

ولم يوضح الحرس الثوري طبيعة هذه المجموعة المعارضة.

وبينت "إرنا" أن أحد الضحايا هو من سكان المنطقة، والثاني مسؤول في إدارة المنطقة والثالث من أفراد "الباسيج" التي تضم متطوعين، ولم تكشف أسماؤهم.

وأضافت أن الهجوم وقع في قرية بلبر.

ويواجه النظام الإيراني منذ نحو أربعين عامًا مسلحين أكرادًا يستخدمون قواعد في كردستان العراقية المجاورة لشن هجمات على الحرس الثوري أو مؤسسات على الأراضي الإيرانية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,838
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,240
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,916
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,090

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة