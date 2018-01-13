أفغانستان.. عبوة ناسفة تودي بحياة جنديين أمريكيين

"طالبان" تبنت الهجوم

قُتل جنديان أميركيان في انفجار عبوة ناسفة استهدف آلية للقوات الأميركية، اليوم (السبت) بولاية قندهار جنوب أفغانستان، بحسب ما أفادت قوة الحلف الأطلسي.

وذكرت قوة الأطلسي في بيان أوردته "فرانس 24"، أنه "عملاً بسياسات وزارة الدفاع الأميركية، سيتم التكتم على اسمي الجنديين اللذين قتلا، لمدة 24 ساعة حتى الانتهاء من إبلاغ عائلتيهما".

من جانبه، أوضح المتحدث باسم شرطة الولاية جمال نصير باركزاي، أن الهجوم وقع في منطقة داند قرب مدينة قندهار.

وأضاف: "القوات الأجنبية كانت تسيّر دورية قرب مطار قندهار حين طاولها تفجير".

من جهته، أعلن المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد تبني الحركة للهجوم، مشيرًا إلى أنه أدى إلى مقتل "جميع ركاب العربة".