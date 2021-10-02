النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"القشقري" يحذر من ترك قرى السعودية للوافدين

يعاتب أهلها المهاجرين.. ويطالب بتوطين اقتصادها بلا تأخير

يحذر الكاتب الصحفي طلال القشقري من ترك قُرى السعودية للوافدين يحتلونها، ويستأثرون بمعظم المهن والوظائف، سواءً للمقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام، مؤكدًا أنه يعاتب أهل هذه القرى المهاجرين بسبب تركهم قراهم، كما يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، وتوطين اقتصادها بلا أيّ تأخير.

قرى سعودية.. من غير مواطنين!!

وفي مقاله "قرى سعودية.. من غير سعوديين!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "دعوني أضرب مثالاً لمقصدي من العنوان، ويبدو أنّ هناك أمثلة كثيرة غيره لتشابه الظروف: إنّها قرية (مستورة) الواقعة في الطريق الساحلي بين جدّة والمدينة المنوّرة، أو لعلّ تصنيفها في نظام المناطق هو (مركز) وحتماً هي ليست محافظة أو مدينة!.. وسبب تسميتها هكذا هو أنّ معركة جرت فيها في قديم الزمان، ونجت من الطرف المهزوم امرأة لكنّ جسدها تكشّف كما يحصل في الحروب، وكان الطرف المنتصر نبيلاً فسترها، وهكذا سُمّيت القرية (مستورة)!".

قرية "مستورة" نموذجًا

ويضرب "القشقري" مثالًا بقرية "مستورة" ويقول: "مستورة هذه قد زُرتها عدّة مرّات مع صاحبي عبدالله جُنيْد الهاشمي المتيّم بها وبسمكها المجلوب من البحر الأحمر، وفي كلّ مرّة أتساءل: أين السعوديون في مرافقها مثل الشوارع والمحلّات التجارية والمطاعم ومحطّات البنزين وأكشاك الشاي والقهوة وكورنيشها المتواضع وغيرها من المرافق؟، يعني نسبة سعودة المهن فيها هي صفر ٪ تقريباً، وربّما فاق عدد سُكّانها غير السعوديين عدد السعوديين، وكأنّها قرية سعودية لكن من غير سعوديين، فعجبي ثمّ عجبي!".

أين ذهب أهل القرية؟

ويكشف الكاتب عن المكان الذي ذهب إليه أهل القرية وسبب مغادرتهم، ويقول: "للأمانة الصحفية رأيت فيها سعوديين لكن في المساجد والمنشآت الأمنية، فأثلج ذلك صدري وتنفّست الصعداء، وبسؤالي لصاحبي ولبعض السعوديين الذين يعيشون هناك جاءتني المعلومة الطامّة التي تكمن في هجرة الكثير من أهل مستورة السعوديين إلى المدن المجاورة مثل جدّة وينبع والمدينة المنوّرة ورابغ للعمل والعيش فيها، وتركهم قريتهم لغير السعوديين سواءً المقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام".

خطأ السكان والجهات المعنية

ويؤكد "القشقري" أن "المشكلة ذات شقّيْن، إذ يمكن معاتبة أهلها المهاجرين بسبب ترْكهم قريتهم لغير السعوديين يحتكرون بها معظم المهن، وليس هناك أفراد أو جهات تحثّهم على العودة من المدن المكتظّة لقريتهم وإدارة تنميتها بأيديهم السعودية الخالصة، متناسين أنّه ما حكّ جلد السعودي مثل ظفره!.. من ناحية أخرى لم تفعل الجهات المعنية بتطوير مستورة وتنميتها مع غيرها من القُرى الشيء الكثير الذي يشجّع السعوديين للعيش فيها، فانفردت المدن بالجذب المهني والترفيهي وجودة الحياة، وصارت قرانا مجرّد محطّات استراحة في الطريق، ومليئة بغير السعوديين الذين استغلّوا الفرصة خير استغلال".!.

يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا

وينهي "القشقري" قائلاً: "لا أملك إلّا تمنّي إعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، ففيها ثروات وفرص واقتصاد حقيقي ينبغي توطينه بلا أيّ تأخير، ألا هل بلّغت؟".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"القشقري" يحذر من ترك قرى السعودية للوافدين
سبق

يحذر الكاتب الصحفي طلال القشقري من ترك قُرى السعودية للوافدين يحتلونها، ويستأثرون بمعظم المهن والوظائف، سواءً للمقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام، مؤكدًا أنه يعاتب أهل هذه القرى المهاجرين بسبب تركهم قراهم، كما يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، وتوطين اقتصادها بلا أيّ تأخير.

قرى سعودية.. من غير مواطنين!!

وفي مقاله "قرى سعودية.. من غير سعوديين!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "دعوني أضرب مثالاً لمقصدي من العنوان، ويبدو أنّ هناك أمثلة كثيرة غيره لتشابه الظروف: إنّها قرية (مستورة) الواقعة في الطريق الساحلي بين جدّة والمدينة المنوّرة، أو لعلّ تصنيفها في نظام المناطق هو (مركز) وحتماً هي ليست محافظة أو مدينة!.. وسبب تسميتها هكذا هو أنّ معركة جرت فيها في قديم الزمان، ونجت من الطرف المهزوم امرأة لكنّ جسدها تكشّف كما يحصل في الحروب، وكان الطرف المنتصر نبيلاً فسترها، وهكذا سُمّيت القرية (مستورة)!".

قرية "مستورة" نموذجًا

ويضرب "القشقري" مثالًا بقرية "مستورة" ويقول: "مستورة هذه قد زُرتها عدّة مرّات مع صاحبي عبدالله جُنيْد الهاشمي المتيّم بها وبسمكها المجلوب من البحر الأحمر، وفي كلّ مرّة أتساءل: أين السعوديون في مرافقها مثل الشوارع والمحلّات التجارية والمطاعم ومحطّات البنزين وأكشاك الشاي والقهوة وكورنيشها المتواضع وغيرها من المرافق؟، يعني نسبة سعودة المهن فيها هي صفر ٪ تقريباً، وربّما فاق عدد سُكّانها غير السعوديين عدد السعوديين، وكأنّها قرية سعودية لكن من غير سعوديين، فعجبي ثمّ عجبي!".

أين ذهب أهل القرية؟

ويكشف الكاتب عن المكان الذي ذهب إليه أهل القرية وسبب مغادرتهم، ويقول: "للأمانة الصحفية رأيت فيها سعوديين لكن في المساجد والمنشآت الأمنية، فأثلج ذلك صدري وتنفّست الصعداء، وبسؤالي لصاحبي ولبعض السعوديين الذين يعيشون هناك جاءتني المعلومة الطامّة التي تكمن في هجرة الكثير من أهل مستورة السعوديين إلى المدن المجاورة مثل جدّة وينبع والمدينة المنوّرة ورابغ للعمل والعيش فيها، وتركهم قريتهم لغير السعوديين سواءً المقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام".

خطأ السكان والجهات المعنية

ويؤكد "القشقري" أن "المشكلة ذات شقّيْن، إذ يمكن معاتبة أهلها المهاجرين بسبب ترْكهم قريتهم لغير السعوديين يحتكرون بها معظم المهن، وليس هناك أفراد أو جهات تحثّهم على العودة من المدن المكتظّة لقريتهم وإدارة تنميتها بأيديهم السعودية الخالصة، متناسين أنّه ما حكّ جلد السعودي مثل ظفره!.. من ناحية أخرى لم تفعل الجهات المعنية بتطوير مستورة وتنميتها مع غيرها من القُرى الشيء الكثير الذي يشجّع السعوديين للعيش فيها، فانفردت المدن بالجذب المهني والترفيهي وجودة الحياة، وصارت قرانا مجرّد محطّات استراحة في الطريق، ومليئة بغير السعوديين الذين استغلّوا الفرصة خير استغلال".!.

يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا

وينهي "القشقري" قائلاً: "لا أملك إلّا تمنّي إعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، ففيها ثروات وفرص واقتصاد حقيقي ينبغي توطينه بلا أيّ تأخير، ألا هل بلّغت؟".

02 أكتوبر 2021 - 25 صفر 1443
05:53 PM

"القشقري" يحذر من ترك قرى السعودية للوافدين

يعاتب أهلها المهاجرين.. ويطالب بتوطين اقتصادها بلا تأخير

A A A
أيمن حسن - الرياض
17
7,689

يحذر الكاتب الصحفي طلال القشقري من ترك قُرى السعودية للوافدين يحتلونها، ويستأثرون بمعظم المهن والوظائف، سواءً للمقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام، مؤكدًا أنه يعاتب أهل هذه القرى المهاجرين بسبب تركهم قراهم، كما يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، وتوطين اقتصادها بلا أيّ تأخير.

قرى سعودية.. من غير مواطنين!!

وفي مقاله "قرى سعودية.. من غير سعوديين!!" بصحيفة "المدينة"، يقول القشقري: "دعوني أضرب مثالاً لمقصدي من العنوان، ويبدو أنّ هناك أمثلة كثيرة غيره لتشابه الظروف: إنّها قرية (مستورة) الواقعة في الطريق الساحلي بين جدّة والمدينة المنوّرة، أو لعلّ تصنيفها في نظام المناطق هو (مركز) وحتماً هي ليست محافظة أو مدينة!.. وسبب تسميتها هكذا هو أنّ معركة جرت فيها في قديم الزمان، ونجت من الطرف المهزوم امرأة لكنّ جسدها تكشّف كما يحصل في الحروب، وكان الطرف المنتصر نبيلاً فسترها، وهكذا سُمّيت القرية (مستورة)!".

قرية "مستورة" نموذجًا

ويضرب "القشقري" مثالًا بقرية "مستورة" ويقول: "مستورة هذه قد زُرتها عدّة مرّات مع صاحبي عبدالله جُنيْد الهاشمي المتيّم بها وبسمكها المجلوب من البحر الأحمر، وفي كلّ مرّة أتساءل: أين السعوديون في مرافقها مثل الشوارع والمحلّات التجارية والمطاعم ومحطّات البنزين وأكشاك الشاي والقهوة وكورنيشها المتواضع وغيرها من المرافق؟، يعني نسبة سعودة المهن فيها هي صفر ٪ تقريباً، وربّما فاق عدد سُكّانها غير السعوديين عدد السعوديين، وكأنّها قرية سعودية لكن من غير سعوديين، فعجبي ثمّ عجبي!".

أين ذهب أهل القرية؟

ويكشف الكاتب عن المكان الذي ذهب إليه أهل القرية وسبب مغادرتهم، ويقول: "للأمانة الصحفية رأيت فيها سعوديين لكن في المساجد والمنشآت الأمنية، فأثلج ذلك صدري وتنفّست الصعداء، وبسؤالي لصاحبي ولبعض السعوديين الذين يعيشون هناك جاءتني المعلومة الطامّة التي تكمن في هجرة الكثير من أهل مستورة السعوديين إلى المدن المجاورة مثل جدّة وينبع والمدينة المنوّرة ورابغ للعمل والعيش فيها، وتركهم قريتهم لغير السعوديين سواءً المقيمين نظاماً أو المخالفين للنظام".

خطأ السكان والجهات المعنية

ويؤكد "القشقري" أن "المشكلة ذات شقّيْن، إذ يمكن معاتبة أهلها المهاجرين بسبب ترْكهم قريتهم لغير السعوديين يحتكرون بها معظم المهن، وليس هناك أفراد أو جهات تحثّهم على العودة من المدن المكتظّة لقريتهم وإدارة تنميتها بأيديهم السعودية الخالصة، متناسين أنّه ما حكّ جلد السعودي مثل ظفره!.. من ناحية أخرى لم تفعل الجهات المعنية بتطوير مستورة وتنميتها مع غيرها من القُرى الشيء الكثير الذي يشجّع السعوديين للعيش فيها، فانفردت المدن بالجذب المهني والترفيهي وجودة الحياة، وصارت قرانا مجرّد محطّات استراحة في الطريق، ومليئة بغير السعوديين الذين استغلّوا الفرصة خير استغلال".!.

يطالب الحكومة بإعادة النظر في خططنا

وينهي "القشقري" قائلاً: "لا أملك إلّا تمنّي إعادة النظر في خططنا التنموية تجاه القرى، ففيها ثروات وفرص واقتصاد حقيقي ينبغي توطينه بلا أيّ تأخير، ألا هل بلّغت؟".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,155
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,789
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,407

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة