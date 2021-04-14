النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
وافق على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيلها وتطويرها

برئاسة الملك.. مجلس الوزراء يعقد جلسته عبر الاتصال المرئي ويصدر 16 قراراً

2000 مزرعة تُغذي أسواق القطيف بالخضَر والفواكه يومياً

الجهات الرقابية تواصل التنسيق بينها لتسخير كل الإمكانات

تشهد مزارع محافظة القطيف وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية من الخُضر والفواكه والتمور، حيث تضم أكثر من ألفي مزرعة، وبها ما يزيد على 250 ألف نخلة تنتج من التمور ما يزيد على ثمانية آلاف طن سنوياً، إضافة إلى إنتاجها للفواكه والمحاصيل الزراعية المتنوعة والأعلاف.

وتتميز مزارع المحافظة التي تنتج مختلف أنواع الخضر والفواكه وتصل إلى الأسواق يومياً، بوفرة المحاصيل الزراعية والإقبال الاعتيادي من جانب المستهلكين، الذين أكدوا أن المزارع توفر جميع متطلبات المحافظة من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة بشكل طبيعي ومناسب.

ويتمتع سوق ومحلات بيع الفواكه والخضراوات في القطيف بوفرة المعروض بأنواعه المختلفة حيث تشهد إقبالاً من المستهلكين في ظل توفير كل المتطلبات التي اعتادوا على شراءها على الدوام.

وتواصل الجهات الرقابية، من الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة، العمل وفق تنسيق تام فيما بينها ومنظومة عمل واحدة مكثفة على مدار الساعة، وفقاً لتوجيهات القيادة الحريصة على تسخير الإمكانيات والطاقات وتوفير الراحة وسبل الحياة الكريمة وضمان ديمومتها للمواطن والمقيم.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري: الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات المنوطة بها ورفع جودة الخدمة المقدمة من المنتجين للمواطن والمقيم، ومعالجة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه المزارعين إن وجدت.

وأضاف: سهولة الإجراءات المتبعة تكفل للمواطنين وصول المنتج من الخضر والفواكه إلى الأسواق المحلية بكل يسر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وطمأن "المطيري" المواطنين والمقيمين بوفرة المنتجات في جميع الأسواق المحلية، داعياً إلى عدم الإقبال على شراء الفواكه والخضر بكميات كبيرة سعياً لتخزينها.

ولفت إلى استمرار المتابعة اليومية من قبل فرق الوزارة بالمنطقة الشرقية لجميع أسواق الخضر والفواكه للتأكد من مدى توفرها ومناسبة أسعارها.

مزارع محافظة القطيف أسواق القطيف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
2000 مزرعة تُغذي أسواق القطيف بالخضَر والفواكه يومياً
سبق

تشهد مزارع محافظة القطيف وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية من الخُضر والفواكه والتمور، حيث تضم أكثر من ألفي مزرعة، وبها ما يزيد على 250 ألف نخلة تنتج من التمور ما يزيد على ثمانية آلاف طن سنوياً، إضافة إلى إنتاجها للفواكه والمحاصيل الزراعية المتنوعة والأعلاف.

وتتميز مزارع المحافظة التي تنتج مختلف أنواع الخضر والفواكه وتصل إلى الأسواق يومياً، بوفرة المحاصيل الزراعية والإقبال الاعتيادي من جانب المستهلكين، الذين أكدوا أن المزارع توفر جميع متطلبات المحافظة من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة بشكل طبيعي ومناسب.

ويتمتع سوق ومحلات بيع الفواكه والخضراوات في القطيف بوفرة المعروض بأنواعه المختلفة حيث تشهد إقبالاً من المستهلكين في ظل توفير كل المتطلبات التي اعتادوا على شراءها على الدوام.

وتواصل الجهات الرقابية، من الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة، العمل وفق تنسيق تام فيما بينها ومنظومة عمل واحدة مكثفة على مدار الساعة، وفقاً لتوجيهات القيادة الحريصة على تسخير الإمكانيات والطاقات وتوفير الراحة وسبل الحياة الكريمة وضمان ديمومتها للمواطن والمقيم.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري: الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات المنوطة بها ورفع جودة الخدمة المقدمة من المنتجين للمواطن والمقيم، ومعالجة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه المزارعين إن وجدت.

وأضاف: سهولة الإجراءات المتبعة تكفل للمواطنين وصول المنتج من الخضر والفواكه إلى الأسواق المحلية بكل يسر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وطمأن "المطيري" المواطنين والمقيمين بوفرة المنتجات في جميع الأسواق المحلية، داعياً إلى عدم الإقبال على شراء الفواكه والخضر بكميات كبيرة سعياً لتخزينها.

ولفت إلى استمرار المتابعة اليومية من قبل فرق الوزارة بالمنطقة الشرقية لجميع أسواق الخضر والفواكه للتأكد من مدى توفرها ومناسبة أسعارها.

14 إبريل 2020 - 21 شعبان 1441
03:17 PM

2000 مزرعة تُغذي أسواق القطيف بالخضَر والفواكه يومياً

الجهات الرقابية تواصل التنسيق بينها لتسخير كل الإمكانات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القطيف
1
3,166

تشهد مزارع محافظة القطيف وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية من الخُضر والفواكه والتمور، حيث تضم أكثر من ألفي مزرعة، وبها ما يزيد على 250 ألف نخلة تنتج من التمور ما يزيد على ثمانية آلاف طن سنوياً، إضافة إلى إنتاجها للفواكه والمحاصيل الزراعية المتنوعة والأعلاف.

وتتميز مزارع المحافظة التي تنتج مختلف أنواع الخضر والفواكه وتصل إلى الأسواق يومياً، بوفرة المحاصيل الزراعية والإقبال الاعتيادي من جانب المستهلكين، الذين أكدوا أن المزارع توفر جميع متطلبات المحافظة من جميع الأنواع والأصناف من الخضار والفاكهة بشكل طبيعي ومناسب.

ويتمتع سوق ومحلات بيع الفواكه والخضراوات في القطيف بوفرة المعروض بأنواعه المختلفة حيث تشهد إقبالاً من المستهلكين في ظل توفير كل المتطلبات التي اعتادوا على شراءها على الدوام.

وتواصل الجهات الرقابية، من الإدارات الحكومية المعنية بالمنطقة، العمل وفق تنسيق تام فيما بينها ومنظومة عمل واحدة مكثفة على مدار الساعة، وفقاً لتوجيهات القيادة الحريصة على تسخير الإمكانيات والطاقات وتوفير الراحة وسبل الحياة الكريمة وضمان ديمومتها للمواطن والمقيم.

وقال مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري: الوزارة تعمل على تقديم أفضل الخدمات المنوطة بها ورفع جودة الخدمة المقدمة من المنتجين للمواطن والمقيم، ومعالجة الصعوبات أو المعوقات التي تواجه المزارعين إن وجدت.

وأضاف: سهولة الإجراءات المتبعة تكفل للمواطنين وصول المنتج من الخضر والفواكه إلى الأسواق المحلية بكل يسر بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى.

وطمأن "المطيري" المواطنين والمقيمين بوفرة المنتجات في جميع الأسواق المحلية، داعياً إلى عدم الإقبال على شراء الفواكه والخضر بكميات كبيرة سعياً لتخزينها.

ولفت إلى استمرار المتابعة اليومية من قبل فرق الوزارة بالمنطقة الشرقية لجميع أسواق الخضر والفواكه للتأكد من مدى توفرها ومناسبة أسعارها.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,210
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,480
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,051
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,259

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة