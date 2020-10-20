الديوان الملكي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
قال في بيان: سيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
الديوان الملكي
الديوان الملكي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-10-20
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".
20 أكتوبر 2020 - 3 ربيع الأول 1442
12:22 PM
الديوان الملكي ينعى الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز
قال في بيان: سيُصلى عليه اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض
أعلن الديوان الملكي، اليوم، وفاة الأمير نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.
تفصيلاً صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير / نواف بن سعد بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليه ــ إن شاء الله ــ اليوم الثلاثاء الموافق 3 / 3 / 1442هـ، في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".