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شاهد من الرياض.. الدقة في تنظيم حركة السير بالدائري الشرقي والجنوبي أبطالها رجال المرور

يبذل رجال المرور جهود مضنية في تنظيم الحركة المرورية في الدائري الشرقي والجنوبي بالعاصمة الرياض، وهو ما انعكس إيجاباً في حركة السير في تلك الطرق بشكل انسيابي.

ويتواجد رجال مرور الرياض على مدار الساعة في تنظيم الحركة المرورية على طريق الدائري الشرقي والجنوبي، إلى جانب التواجد على مخارج الأحياء وملاحظة دخول الشاحنات وقت الذروة وهو ما ساهم في انسيابية الحركة المرورية في تلك الطرق بشكل ملحوظ يشار له بالبنان إلى رجال المرور في مرور العاصمة الذين يبذلون جهوداً في تنظيم حركة السير في الأماكن والطرقات التي تشهد الازدحام.

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شاهد من الرياض.. الدقة في تنظيم حركة السير بالدائري الشرقي والجنوبي أبطالها رجال المرور
سبق

يبذل رجال المرور جهود مضنية في تنظيم الحركة المرورية في الدائري الشرقي والجنوبي بالعاصمة الرياض، وهو ما انعكس إيجاباً في حركة السير في تلك الطرق بشكل انسيابي.

ويتواجد رجال مرور الرياض على مدار الساعة في تنظيم الحركة المرورية على طريق الدائري الشرقي والجنوبي، إلى جانب التواجد على مخارج الأحياء وملاحظة دخول الشاحنات وقت الذروة وهو ما ساهم في انسيابية الحركة المرورية في تلك الطرق بشكل ملحوظ يشار له بالبنان إلى رجال المرور في مرور العاصمة الذين يبذلون جهوداً في تنظيم حركة السير في الأماكن والطرقات التي تشهد الازدحام.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
07:45 PM

شاهد من الرياض.. الدقة في تنظيم حركة السير بالدائري الشرقي والجنوبي أبطالها رجال المرور

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,391

يبذل رجال المرور جهود مضنية في تنظيم الحركة المرورية في الدائري الشرقي والجنوبي بالعاصمة الرياض، وهو ما انعكس إيجاباً في حركة السير في تلك الطرق بشكل انسيابي.

ويتواجد رجال مرور الرياض على مدار الساعة في تنظيم الحركة المرورية على طريق الدائري الشرقي والجنوبي، إلى جانب التواجد على مخارج الأحياء وملاحظة دخول الشاحنات وقت الذروة وهو ما ساهم في انسيابية الحركة المرورية في تلك الطرق بشكل ملحوظ يشار له بالبنان إلى رجال المرور في مرور العاصمة الذين يبذلون جهوداً في تنظيم حركة السير في الأماكن والطرقات التي تشهد الازدحام.

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