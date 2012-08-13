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مشاركة متميزة للأسر المنتجة في قرية ورد بموسم الطائف

ورش عمل تفاعلية للزوار بالتعاون مع "بارع"

برزت مشاركة الأسر المنتجة عبر التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وبين موسم الطائف؛ حيث تمت إقامة ورش العمل التفاعلية، والمتاجر الخاصة بصناعة العطور التقليدية والصابون، بالإضافة إلى ورش عمل تزيين قوالب الورود وصناعة التحف والهدايا والعقود والأساور في قرية ورد.

وفتحت أبواب المشاركة لكل من يرغب في التعلم والتعرف على الحرف اليدوية والتقليدية من الزوار، أو بمشاركة أبرز حرفيي وحرفيات المملكة ومدينة الطائف عن طريق مبادرة "بارع"؛ في فرصة لاستعراض مهاراتهم وعرض منتجاتهم المرتبطة بشكل وثيق مع وفرة وتميز المنتوجات الطبيعية في مصيف العرب، كما يتمكن الزوار من شراء المنتجات الجاهزة، أو المساهمة في تصنيعها وتركيبها، ثم اقتنائها كذكرى رائعة لهذه الأيام المميزة في موسم الطائف.

يشار إلى أن ذلك يأتي من خلال تفاعل مواسم السعودية بذكاء وفاعلية مع المجتمع السعودي بصفة عامة، ومع المجتمع المحلي على وجه الخصوص، عن طريق خلق وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال، أو الفرص الوظيفية الموسمية للشباب والشابات، وأكثر ما يلفت الأنظار مع انطلاقة موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى طوال شهر أغسطس؛ المشاركة المميزة للأسر المنتجة، وتفاعلها مع كل مكونات الموسم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مشاركة متميزة للأسر المنتجة في قرية ورد بموسم الطائف
سبق

برزت مشاركة الأسر المنتجة عبر التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وبين موسم الطائف؛ حيث تمت إقامة ورش العمل التفاعلية، والمتاجر الخاصة بصناعة العطور التقليدية والصابون، بالإضافة إلى ورش عمل تزيين قوالب الورود وصناعة التحف والهدايا والعقود والأساور في قرية ورد.

وفتحت أبواب المشاركة لكل من يرغب في التعلم والتعرف على الحرف اليدوية والتقليدية من الزوار، أو بمشاركة أبرز حرفيي وحرفيات المملكة ومدينة الطائف عن طريق مبادرة "بارع"؛ في فرصة لاستعراض مهاراتهم وعرض منتجاتهم المرتبطة بشكل وثيق مع وفرة وتميز المنتوجات الطبيعية في مصيف العرب، كما يتمكن الزوار من شراء المنتجات الجاهزة، أو المساهمة في تصنيعها وتركيبها، ثم اقتنائها كذكرى رائعة لهذه الأيام المميزة في موسم الطائف.

يشار إلى أن ذلك يأتي من خلال تفاعل مواسم السعودية بذكاء وفاعلية مع المجتمع السعودي بصفة عامة، ومع المجتمع المحلي على وجه الخصوص، عن طريق خلق وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال، أو الفرص الوظيفية الموسمية للشباب والشابات، وأكثر ما يلفت الأنظار مع انطلاقة موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى طوال شهر أغسطس؛ المشاركة المميزة للأسر المنتجة، وتفاعلها مع كل مكونات الموسم.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:06 PM

مشاركة متميزة للأسر المنتجة في قرية ورد بموسم الطائف

ورش عمل تفاعلية للزوار بالتعاون مع "بارع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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برزت مشاركة الأسر المنتجة عبر التعاون الوثيق بين البرنامج الوطني للحرف والصناعات اليدوية "بارع"، وبين موسم الطائف؛ حيث تمت إقامة ورش العمل التفاعلية، والمتاجر الخاصة بصناعة العطور التقليدية والصابون، بالإضافة إلى ورش عمل تزيين قوالب الورود وصناعة التحف والهدايا والعقود والأساور في قرية ورد.

وفتحت أبواب المشاركة لكل من يرغب في التعلم والتعرف على الحرف اليدوية والتقليدية من الزوار، أو بمشاركة أبرز حرفيي وحرفيات المملكة ومدينة الطائف عن طريق مبادرة "بارع"؛ في فرصة لاستعراض مهاراتهم وعرض منتجاتهم المرتبطة بشكل وثيق مع وفرة وتميز المنتوجات الطبيعية في مصيف العرب، كما يتمكن الزوار من شراء المنتجات الجاهزة، أو المساهمة في تصنيعها وتركيبها، ثم اقتنائها كذكرى رائعة لهذه الأيام المميزة في موسم الطائف.

يشار إلى أن ذلك يأتي من خلال تفاعل مواسم السعودية بذكاء وفاعلية مع المجتمع السعودي بصفة عامة، ومع المجتمع المحلي على وجه الخصوص، عن طريق خلق وتوفير الفرص الاستثمارية للشركات ورواد الأعمال، أو الفرص الوظيفية الموسمية للشباب والشابات، وأكثر ما يلفت الأنظار مع انطلاقة موسم الطائف "مصيف العرب" في نسخته الأولى طوال شهر أغسطس؛ المشاركة المميزة للأسر المنتجة، وتفاعلها مع كل مكونات الموسم.

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