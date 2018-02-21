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مواطن يفتح أبواب مزرعته لأهالي القصيم: هذا ما فعلوه "صور"

أمير المنطقة بادر بتكريمه وشكره على معروفه

فضّل المواطن علي القريشي؛ فتح مزرعته أمام الزوّار من سكان القصيم وخارجها للتنزه والجلوس على الربيع الأخضر الذي تزهو به أرضها الواقعة في الخبراء.

ومع قلة الأمطار هذا الموسم والموجة الغبارية التي ضربت أرجاء البلاد، وخاصة القصيم، اتجه السكان صوب مزرعة القريشي؛ لإمضاء الساعات داخلها بالجلوس وسط الطبيعة الخضراء والبساتين الجاذبة والموقع اللافت بالخضرة وجمال الأجواء، وبدأ الأهالي يتوافدون على المزرعة أفراداً وعائلات فوجدوا فيها متنفساً يغنيهم عن الذهاب للمواقع الأخرى، فبادر أمير القصيم بتكريمه وشكره على معروفه.

وقال القريشي لـ "سبق": "المزرعة مفتوحة ومجالسنا متوافرة للجميع، والحمد لله، فوجود الربيع بالمزرعة بحكم الرش والطبيعة والموقع ساعدني على ذلك، وكانت الفكرة من العام الماضي، ولله الحمد، وهذه تعد السنة الثانية التي أفتح أبوابها أمام الزوّار".

واختتم: "لكن العام الماضي كان فيه بعض المناطق التي ازدانت بالربيع وجذبت الناس، وبالنسبة لردود الفعل فهي طيبة الحمد لله، ولم يكن هدفي النشر أو الشهرة، ولكن هذا توفيق من الله، لمست من الزوّار الحرص الشديد على النظافة وإبداء الشكر والامتنان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مواطن يفتح أبواب مزرعته لأهالي القصيم: هذا ما فعلوه "صور"
سبق

فضّل المواطن علي القريشي؛ فتح مزرعته أمام الزوّار من سكان القصيم وخارجها للتنزه والجلوس على الربيع الأخضر الذي تزهو به أرضها الواقعة في الخبراء.

ومع قلة الأمطار هذا الموسم والموجة الغبارية التي ضربت أرجاء البلاد، وخاصة القصيم، اتجه السكان صوب مزرعة القريشي؛ لإمضاء الساعات داخلها بالجلوس وسط الطبيعة الخضراء والبساتين الجاذبة والموقع اللافت بالخضرة وجمال الأجواء، وبدأ الأهالي يتوافدون على المزرعة أفراداً وعائلات فوجدوا فيها متنفساً يغنيهم عن الذهاب للمواقع الأخرى، فبادر أمير القصيم بتكريمه وشكره على معروفه.

وقال القريشي لـ "سبق": "المزرعة مفتوحة ومجالسنا متوافرة للجميع، والحمد لله، فوجود الربيع بالمزرعة بحكم الرش والطبيعة والموقع ساعدني على ذلك، وكانت الفكرة من العام الماضي، ولله الحمد، وهذه تعد السنة الثانية التي أفتح أبوابها أمام الزوّار".

واختتم: "لكن العام الماضي كان فيه بعض المناطق التي ازدانت بالربيع وجذبت الناس، وبالنسبة لردود الفعل فهي طيبة الحمد لله، ولم يكن هدفي النشر أو الشهرة، ولكن هذا توفيق من الله، لمست من الزوّار الحرص الشديد على النظافة وإبداء الشكر والامتنان".

21 فبراير 2018 - 5 جمادى الآخر 1439
11:33 AM

مواطن يفتح أبواب مزرعته لأهالي القصيم: هذا ما فعلوه "صور"

أمير المنطقة بادر بتكريمه وشكره على معروفه

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بدر العتيبي - القصيم
37
118,039

فضّل المواطن علي القريشي؛ فتح مزرعته أمام الزوّار من سكان القصيم وخارجها للتنزه والجلوس على الربيع الأخضر الذي تزهو به أرضها الواقعة في الخبراء.

ومع قلة الأمطار هذا الموسم والموجة الغبارية التي ضربت أرجاء البلاد، وخاصة القصيم، اتجه السكان صوب مزرعة القريشي؛ لإمضاء الساعات داخلها بالجلوس وسط الطبيعة الخضراء والبساتين الجاذبة والموقع اللافت بالخضرة وجمال الأجواء، وبدأ الأهالي يتوافدون على المزرعة أفراداً وعائلات فوجدوا فيها متنفساً يغنيهم عن الذهاب للمواقع الأخرى، فبادر أمير القصيم بتكريمه وشكره على معروفه.

وقال القريشي لـ "سبق": "المزرعة مفتوحة ومجالسنا متوافرة للجميع، والحمد لله، فوجود الربيع بالمزرعة بحكم الرش والطبيعة والموقع ساعدني على ذلك، وكانت الفكرة من العام الماضي، ولله الحمد، وهذه تعد السنة الثانية التي أفتح أبوابها أمام الزوّار".

واختتم: "لكن العام الماضي كان فيه بعض المناطق التي ازدانت بالربيع وجذبت الناس، وبالنسبة لردود الفعل فهي طيبة الحمد لله، ولم يكن هدفي النشر أو الشهرة، ولكن هذا توفيق من الله، لمست من الزوّار الحرص الشديد على النظافة وإبداء الشكر والامتنان".

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