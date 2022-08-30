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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والبيئي بالحديدة

دعم أكثر من 72 ألف شخص بمشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية بعدن

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

كما دعم المركز استفادة 72.082 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي من مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية الذي يستهدف 102 مدرسة بـ8 مديريات في محافظة عدن.

وجرى خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020م حتى 31 مارس 2021م، تقديم 267.431 خدمة مجانية توزعت على 67.523 مستفيداً من الخدمات الطبية، و2،082 مستفيداً من الخدمات التغذوية، فيما استفاد من الخدمات النفسية 2،477 شخصاً.

يأتي هذا فيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2،844 مستفيدا خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.387 مستفيداً، وقسم الملاحظة 49 شخصاً، وعيادة التنويم 21 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.387 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 896 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.387 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 164 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وحملتين اثنتين للرش الضبابي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والبيئي بالحديدة
سبق

‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

كما دعم المركز استفادة 72.082 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي من مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية الذي يستهدف 102 مدرسة بـ8 مديريات في محافظة عدن.

وجرى خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020م حتى 31 مارس 2021م، تقديم 267.431 خدمة مجانية توزعت على 67.523 مستفيداً من الخدمات الطبية، و2،082 مستفيداً من الخدمات التغذوية، فيما استفاد من الخدمات النفسية 2،477 شخصاً.

يأتي هذا فيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2،844 مستفيدا خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.387 مستفيداً، وقسم الملاحظة 49 شخصاً، وعيادة التنويم 21 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.387 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 896 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.387 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 164 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وحملتين اثنتين للرش الضبابي.

30 أغسطس 2021 - 22 محرّم 1443
04:41 PM

"إغاثي الملك" يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والبيئي بالحديدة

دعم أكثر من 72 ألف شخص بمشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية بعدن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.

وجرى خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2021 ضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 315.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وتنفيذ 28 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 8.400 فرد.

كما دعم المركز استفادة 72.082 فردًا من الطلبة والكادر التعليمي من مشروع تعزيز خدمات الصحة المدرسية وإدارة حالات سوء التغذية الذي يستهدف 102 مدرسة بـ8 مديريات في محافظة عدن.

وجرى خلال الفترة من 1 أكتوبر 2020م حتى 31 مارس 2021م، تقديم 267.431 خدمة مجانية توزعت على 67.523 مستفيداً من الخدمات الطبية، و2،082 مستفيداً من الخدمات التغذوية، فيما استفاد من الخدمات النفسية 2،477 شخصاً.

يأتي هذا فيما قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ 2،844 مستفيدا خلال الفترة من 12 حتى 18 أغسطس 2021م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وراجع قسم التسجيل والفرز 1.387 مستفيداً، وقسم الملاحظة 49 شخصاً، وعيادة التنويم 21 حالة، فيما صُرفت الأدوية لـ 1.387 شخصاً.

كما راجع قسم المختبر 896 مستفيداً، وقسم المصابين بالأوبئة 1.387 مريضاً، وقسم التوعية والتثقيف 164 مراجعاً، وقسم الإحالة الطبية 5 مستفيدين، فيما جرى تنفيذ نشاطين اثنين للتخلص من النفايات، وحملتين اثنتين للرش الضبابي.

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