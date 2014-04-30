باكستان.. نقل الطبيب الذي كشف مخبأ "ابن لادن" إلى مكان أكثر أمناً

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أماناً، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

يقبع الطبيب "شكيل أفريدي" في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، في تعقّب "ابن لادن" والقضاء عليه. ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي "أفريدي" إلى مكان أكثر أماناً. ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول: "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أماناً".

ومن جانبه، أكد "جميل" شقيق الطبيب لـ"فرانس برس" أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نُقل إلى مكان أكثر أماناً". وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاماً في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها "أفريدي".

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان "أفريدي"، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لـ"فرانس برس".

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.