النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

باكستان.. نقل الطبيب الذي كشف مخبأ "ابن لادن" إلى مكان أكثر أمناً

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أماناً، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

يقبع الطبيب "شكيل أفريدي" في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، في تعقّب "ابن لادن" والقضاء عليه. ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي "أفريدي" إلى مكان أكثر أماناً. ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول: "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أماناً".

ومن جانبه، أكد "جميل" شقيق الطبيب لـ"فرانس برس" أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نُقل إلى مكان أكثر أماناً". وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاماً في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها "أفريدي".

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان "أفريدي"، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لـ"فرانس برس".

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.

الرئيسية/ محطات

اعلان
باكستان.. نقل الطبيب الذي كشف مخبأ "ابن لادن" إلى مكان أكثر أمناً
سبق

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أماناً، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

يقبع الطبيب "شكيل أفريدي" في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، في تعقّب "ابن لادن" والقضاء عليه. ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي "أفريدي" إلى مكان أكثر أماناً. ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول: "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أماناً".

ومن جانبه، أكد "جميل" شقيق الطبيب لـ"فرانس برس" أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نُقل إلى مكان أكثر أماناً". وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاماً في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها "أفريدي".

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان "أفريدي"، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لـ"فرانس برس".

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
11:18 AM

باكستان.. نقل الطبيب الذي كشف مخبأ "ابن لادن" إلى مكان أكثر أمناً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
6
25,822

نُقل الطبيب الباكستاني الذي ساعد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية على رصد زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن قبل مقتله، من سجن في شمال غربي البلاد إلى مكان أكثر أماناً، حسب ما أعلنه مسؤول وأحد أفراد أسرة الطبيب.

يقبع الطبيب "شكيل أفريدي" في السجن منذ نحو سبع سنوات بعدما ساعد برنامجه المزيف للتلقيح، وكالة الاستخبارات الأمريكية "سي آي أيه"، في تعقّب "ابن لادن" والقضاء عليه. ونقلت وكالة "فرانس برس" اليوم عن مسؤول كبير في سجن إقليم خيبر باختونخوا في شمال غربي باكستان وعاصمته بيشاور، قوله إن مسؤولين في أجهزة الاستخبارات نقلوا الخميس الماضي "أفريدي" إلى مكان أكثر أماناً. ولدى سؤاله عن سبب نقل الطبيب، قال المسؤول: "لقد تبلغت بواسطة كتاب أنهم ينقلونه إلى مكان أكثر أماناً".

ومن جانبه، أكد "جميل" شقيق الطبيب لـ"فرانس برس" أن مسؤولين حكوميين أبلغوه بأن "شكيل نُقل إلى مكان أكثر أماناً". وحُكم على أفريدي بالسجن 33 عاماً في مايو 2012 بعد إدانته بمساعدة جماعة إسلامية مسلحة، وهي تهمة نفاها "أفريدي".

ووصف بعض النواب الأمريكيين القضية بأنها انتقام لمساعدته في العثور على زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن. وكان "أفريدي"، وهو طبيب جراح سابق يُعتقد أنه في الخمسينات من العمر، يقبع في زنزانة انفرادية داخل سجن بيشاور المركزي، بحسب ما قال محاميه قمر نديم لـ"فرانس برس".

وفي 2016 أدى تهديد الولايات المتحدة بقطع المساعدة عن باكستان إلى تخفيض مدة الحكم عشر سنوات، لكن منذ ذلك الوقت تضاءلت الضغوط الأمريكية لإطلاق سراحه.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,133
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,893
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,084
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,203

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة