وصفتها بـ"الأغلى".. "أم مشعل" تقدّم منسوجة على قطعة قماش لأمير مكة

وجّه باستضافتها واستقبلها في مكتبه بجدة محتفياً بها بعد اطّلاعه على قصتها

قدّمت "أم مشعل" القادمة من أقصى الشمال أيقونة الأصالة من الجوف الضاربة في جذور التاريخ، قطعة قماش وصفتها بأنها الأغلى، قطعة من النسيج رفضت بيعها رغم العروض التي انهالت عليها، وأصرّت أن تهديها للأمير خالد الفيصل دون سواه، هذه المنسوجة تحمل أبيات قصيدة الأمير خالد الفيصل: "من بادي الوقت"، والتي استغرقت في نسج كامل أبياتها قرابة الشهرين.

البداية كانت من أروقة الجنادرية، حيث كانت تجلس أم مشعل الشمري منهمكة بين الخيوط والنسيج تحيك ما يجول في مخيلتها، وتزخرف بالألوان قطع القماش الصامتة، وفي زحمة ذلك كانت إحدى المنسوجات إلى قلبها الأقرب، فكانت تمنحها المكان الأبرز في الركن المخصص لها ضمن أروقة جناح منطقة الجوف بالجنادرية.

وما أن انتهت منها حتى جعلتها على سنام أعمالها ومنحتها الأهمية، ولم ترضخ للمبالغ التي دُفِعت لأجل شرائها، القصة لم تنتهِ عند إتمام نسج القصيدة، وإنجاز حياكة أبياتها، بل كانت لها فصول أخرى.. قصة "أم مشعل" التي نشرتها إحدى الصحف كانت محلّ اهتمام الأمير خالد الفيصل الذي وجّه باستضافتها واستقبلها في مكتبه بجدة، محتفياً بالعمل الذي أنجزته، فوجدت كل الحفاوة والترحيب، فما كان منها إلا أن قابلت ذلك بالتقدير لسموه، كيف لا وقد وجد عملها الاهتمام من أميرٍ يقدّر الفكرة والثقافة والفن.