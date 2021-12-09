"الآسيوي" يمنح السعودية 3 مقاعد ونصف المقعد في دوري الأبطال 2023

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عدد مقاعد الدول التي ستشارك في نسخة 2023 من دوري أبطال آسيا.

وتصدرت السعودية تصنيف الأندية الآسيوية, واحتفظت بحصتها السابقة (3 مقاعد ونصف المقعد) في دوري الأبطال 2023 .

وجاءت إيران في المركز الثاني, وستحصل على نفس عدد المقاعد (3 مقاعد ونصف) , فيما ستحصل قطر وأوزباكستان على مقعدين ونصف المقعد.

في شرق القارة, ستحصل إيران وكوريا الجنوبية على (3 مقاعد ونصف) لكل دولة, فيما ستحصل الصين وتايلاند على مقعدين ونصف..