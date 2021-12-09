"الآسيوي" يمنح السعودية 3 مقاعد ونصف المقعد في دوري الأبطال 2023
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عدد مقاعد الدول التي ستشارك في نسخة 2023 من دوري أبطال آسيا.
وتصدرت السعودية تصنيف الأندية الآسيوية, واحتفظت بحصتها السابقة (3 مقاعد ونصف المقعد) في دوري الأبطال 2023 .
وجاءت إيران في المركز الثاني, وستحصل على نفس عدد المقاعد (3 مقاعد ونصف) , فيما ستحصل قطر وأوزباكستان على مقعدين ونصف المقعد.
في شرق القارة, ستحصل إيران وكوريا الجنوبية على (3 مقاعد ونصف) لكل دولة, فيما ستحصل الصين وتايلاند على مقعدين ونصف..
"الآسيوي" يمنح السعودية 3 مقاعد ونصف المقعد في دوري الأبطال 2023
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-12-09
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عدد مقاعد الدول التي ستشارك في نسخة 2023 من دوري أبطال آسيا.
وتصدرت السعودية تصنيف الأندية الآسيوية, واحتفظت بحصتها السابقة (3 مقاعد ونصف المقعد) في دوري الأبطال 2023 .
وجاءت إيران في المركز الثاني, وستحصل على نفس عدد المقاعد (3 مقاعد ونصف) , فيما ستحصل قطر وأوزباكستان على مقعدين ونصف المقعد.
في شرق القارة, ستحصل إيران وكوريا الجنوبية على (3 مقاعد ونصف) لكل دولة, فيما ستحصل الصين وتايلاند على مقعدين ونصف..
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
02:42 PM
"الآسيوي" يمنح السعودية 3 مقاعد ونصف المقعد في دوري الأبطال 2023
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الخميس، عن عدد مقاعد الدول التي ستشارك في نسخة 2023 من دوري أبطال آسيا.
وتصدرت السعودية تصنيف الأندية الآسيوية, واحتفظت بحصتها السابقة (3 مقاعد ونصف المقعد) في دوري الأبطال 2023 .
وجاءت إيران في المركز الثاني, وستحصل على نفس عدد المقاعد (3 مقاعد ونصف) , فيما ستحصل قطر وأوزباكستان على مقعدين ونصف المقعد.
في شرق القارة, ستحصل إيران وكوريا الجنوبية على (3 مقاعد ونصف) لكل دولة, فيما ستحصل الصين وتايلاند على مقعدين ونصف..