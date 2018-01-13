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سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"

قالت: بسبب نشاط بركان "تال" حيث رفعت السلطات التأهب

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636

00639178946464

سفارة المملكة العربية السعودية الفلبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"
سبق

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636

00639178946464

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
02:10 PM

سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"

قالت: بسبب نشاط بركان "تال" حيث رفعت السلطات التأهب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,159

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636

00639178946464

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