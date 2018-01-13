وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.

سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-12 حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال. وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على: هاتف السفارة: 0063288564444 هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636 00639178946464

12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441 02:10 PM

سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي" قالت: بسبب نشاط بركان "تال" حيث رفعت السلطات التأهب





A A A





7 مشاركة

حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.

وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:

هاتف السفارة: 0063288564444

هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636

00639178946464