سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"
قالت: بسبب نشاط بركان "تال" حيث رفعت السلطات التأهب
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:
سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2020-01-12
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على:
هاتف السفارة: 0063288564444
هاتف شؤون السعوديين الطوارئ: 00639188073636
00639178946464
12 يناير 2020 - 17 جمادى الأول 1441
02:10 PM
سفارة المملكة لدى الفلبين تحذر من السفر إلى "تقيتاي"
قالت: بسبب نشاط بركان "تال" حيث رفعت السلطات التأهب
حذرت سفارة خادم الحرمين الشريفين في العاصمة الفلبينية مانيلا، المواطنين السعوديين من السفر إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال.
وقالت السفارة عبر حسابها في "تويتر": تحذر السفارة المواطنين الكرام من الذهاب إلى مدينة تقيتاي؛ بسبب نشاط بركان #تال، وقد رفعت السلطات الفلبينية حالة التأهب، وترجو السفارة عودة المواطنين إلى مانيلا، وفي حالة الطوارئ التواصل على: