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رئيس مركز ساجر: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل الإنجازات

"المحيا": ننعم بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر طموحًا

رفع رئيس مركز ساجر الشيخ نايف بن متعب بن محيا آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كل أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة سموه وليًا للعهد.

وأكد "المحيا" أن الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها لهذا الوطن خلال الأعوام الثلاثة كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده الأمين حيث أتت تلك الإنجازات مواكبة لطموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء به وبهذا بالوطن نحو المكانة التي تراهن عليها همة ولي العهد حفظه الله كواحدة من أهم دول العشرين.

وقال "المحيا": تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد ووطننا اليوم يواصل النمو والازدهار بفضل الله ثم بحنكة هذا الأمير الشاب، فنحن كسعوديين ننعم بحمد الله بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا، كل ذلك كان نتاجًا لرؤية محكمة لوطنٍ طموح.

وأضاف: إننا وفي ظل هذه الجائحة التي عمت أنحاء العالم والتي بقي خلالها هذا الوطن صامدًا ماضيًا في خططه الحثيثة- بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سمو ولي العهد-تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا، كما أن الشعب السعودي الكريم أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، على الرغم من الظروف وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته، ومعًا، قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل بإذن الله.

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رئيس مركز ساجر: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل الإنجازات
سبق

رفع رئيس مركز ساجر الشيخ نايف بن متعب بن محيا آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كل أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة سموه وليًا للعهد.

وأكد "المحيا" أن الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها لهذا الوطن خلال الأعوام الثلاثة كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده الأمين حيث أتت تلك الإنجازات مواكبة لطموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء به وبهذا بالوطن نحو المكانة التي تراهن عليها همة ولي العهد حفظه الله كواحدة من أهم دول العشرين.

وقال "المحيا": تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد ووطننا اليوم يواصل النمو والازدهار بفضل الله ثم بحنكة هذا الأمير الشاب، فنحن كسعوديين ننعم بحمد الله بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا، كل ذلك كان نتاجًا لرؤية محكمة لوطنٍ طموح.

وأضاف: إننا وفي ظل هذه الجائحة التي عمت أنحاء العالم والتي بقي خلالها هذا الوطن صامدًا ماضيًا في خططه الحثيثة- بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سمو ولي العهد-تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا، كما أن الشعب السعودي الكريم أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، على الرغم من الظروف وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته، ومعًا، قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل بإذن الله.

21 مايو 2020 - 28 رمضان 1441
01:51 AM

رئيس مركز ساجر: تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لولي العهد ووطننا يواصل الإنجازات

"المحيا": ننعم بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر طموحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رفع رئيس مركز ساجر الشيخ نايف بن متعب بن محيا آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهما الله، وإلى كل أفراد الشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول الذكرى الثالثة لبيعة سموه وليًا للعهد.

وأكد "المحيا" أن الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها لهذا الوطن خلال الأعوام الثلاثة كانت بفضل الله ثم بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين وجهود سمو ولي عهده الأمين حيث أتت تلك الإنجازات مواكبة لطموحات الشعب السعودي الكريم والارتقاء به وبهذا بالوطن نحو المكانة التي تراهن عليها همة ولي العهد حفظه الله كواحدة من أهم دول العشرين.

وقال "المحيا": تمر علينا ذكرى البيعة الثالثة لسمو ولي العهد ووطننا اليوم يواصل النمو والازدهار بفضل الله ثم بحنكة هذا الأمير الشاب، فنحن كسعوديين ننعم بحمد الله بالأمن والاستقرار ونتطلع بكل تفاؤل إلى مستقبل أكثر إشراقًا وطموحًا، كل ذلك كان نتاجًا لرؤية محكمة لوطنٍ طموح.

وأضاف: إننا وفي ظل هذه الجائحة التي عمت أنحاء العالم والتي بقي خلالها هذا الوطن صامدًا ماضيًا في خططه الحثيثة- بتوجيه خادم الحرمين الشريفين وبقيادة سمو ولي العهد-تجاه مستقبل أكثر نماءً وازدهارًا، كما أن الشعب السعودي الكريم أثبت أنه قادر على أن يصنع مستقبله، على الرغم من الظروف وأنه على أتم الاستعداد لتحقيق الرؤية الطموحة لقيادته، ومعًا، قيادة وشعبًا سنحقق المستحيل بإذن الله.

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