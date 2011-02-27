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رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية المسن.. كواليس يرويها صاحبها

"المطيري" لـ"سبق": مواقف مشرفة كثيرة لا تلتقطها عدسات المصورين

مصدر الصورة : واس

حظيت صورة رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نظم في ذلك الموقف الإنساني الشاعر مشعل بن عبد الله بن عون أبيات شعرية .

وقال بطل الموقف الإنساني، الوكيل رقيب بالحرس الوطني مجادل بن مطلق الجبلي المطيري، لـ "سبق" إنه أثناء عمله المعتاد بالجنادرية شاهد تأثر مسن من الأمطار بالممر الغربي بالجنادرية أثناء دفع بناته لكرسيه المتحر، مما استثاره وقام بانتزاع ستره وتغطية المسن بها ومساعدته في دفع الكرسي حتى الوصل إلى البوابة رقم "2" كون الأسرة كانت تعزم المغادرة للمنزل .

وعن الصورة التي التقطتها عدسة المصور سلطان السالم وتم تداولها ذكر "المطيري" أنه لم يكن يعّلم بها حتى بدأت تصل له من مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما قام به مطلب إنساني وواجب ديني، مؤكدا أن احترام وتوقير كبار السن واجب على كل فرد من أفراد المجتمع .

وأضاف: ولله الحمد هناك العديد من المواقف المماثلة والمشرفة للعديد من رجال الأمن منها ما التقطته عدسة المصورين ومنها ما لم يتم تصويره، فما أقوم به أو يقوم به الزملاء رجال الأمن واجب ديني ودافع إنساني لخدمة المواطنين وتعليمات تلقيناها من قيادتنا الرشيدة .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية المسن.. كواليس يرويها صاحبها
سبق

مصدر الصورة : واس

حظيت صورة رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نظم في ذلك الموقف الإنساني الشاعر مشعل بن عبد الله بن عون أبيات شعرية .

وقال بطل الموقف الإنساني، الوكيل رقيب بالحرس الوطني مجادل بن مطلق الجبلي المطيري، لـ "سبق" إنه أثناء عمله المعتاد بالجنادرية شاهد تأثر مسن من الأمطار بالممر الغربي بالجنادرية أثناء دفع بناته لكرسيه المتحر، مما استثاره وقام بانتزاع ستره وتغطية المسن بها ومساعدته في دفع الكرسي حتى الوصل إلى البوابة رقم "2" كون الأسرة كانت تعزم المغادرة للمنزل .

وعن الصورة التي التقطتها عدسة المصور سلطان السالم وتم تداولها ذكر "المطيري" أنه لم يكن يعّلم بها حتى بدأت تصل له من مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما قام به مطلب إنساني وواجب ديني، مؤكدا أن احترام وتوقير كبار السن واجب على كل فرد من أفراد المجتمع .

وأضاف: ولله الحمد هناك العديد من المواقف المماثلة والمشرفة للعديد من رجال الأمن منها ما التقطته عدسة المصورين ومنها ما لم يتم تصويره، فما أقوم به أو يقوم به الزملاء رجال الأمن واجب ديني ودافع إنساني لخدمة المواطنين وتعليمات تلقيناها من قيادتنا الرشيدة .

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
02:41 PM
اخر تعديل
27 فبراير 2018 - 11 جمادى الآخر 1439
02:13 AM

رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية المسن.. كواليس يرويها صاحبها

"المطيري" لـ"سبق": مواقف مشرفة كثيرة لا تلتقطها عدسات المصورين

A A A
مسلّم الهواملة - الرياض
25
39,605

مصدر الصورة : واس

حظيت صورة رجل الأمن الذي انتزع سترته لتغطية مسن أثناء هطول الأمطار بإشادة وثناء من الجميع وتم تداولها على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما نظم في ذلك الموقف الإنساني الشاعر مشعل بن عبد الله بن عون أبيات شعرية .

وقال بطل الموقف الإنساني، الوكيل رقيب بالحرس الوطني مجادل بن مطلق الجبلي المطيري، لـ "سبق" إنه أثناء عمله المعتاد بالجنادرية شاهد تأثر مسن من الأمطار بالممر الغربي بالجنادرية أثناء دفع بناته لكرسيه المتحر، مما استثاره وقام بانتزاع ستره وتغطية المسن بها ومساعدته في دفع الكرسي حتى الوصل إلى البوابة رقم "2" كون الأسرة كانت تعزم المغادرة للمنزل .

وعن الصورة التي التقطتها عدسة المصور سلطان السالم وتم تداولها ذكر "المطيري" أنه لم يكن يعّلم بها حتى بدأت تصل له من مواقع التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أن ما قام به مطلب إنساني وواجب ديني، مؤكدا أن احترام وتوقير كبار السن واجب على كل فرد من أفراد المجتمع .

وأضاف: ولله الحمد هناك العديد من المواقف المماثلة والمشرفة للعديد من رجال الأمن منها ما التقطته عدسة المصورين ومنها ما لم يتم تصويره، فما أقوم به أو يقوم به الزملاء رجال الأمن واجب ديني ودافع إنساني لخدمة المواطنين وتعليمات تلقيناها من قيادتنا الرشيدة .

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