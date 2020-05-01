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إيران: حالات كورونا تعاود الارتفاع وإجمالي الإصابات 96 ألف حالة

63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 95646 مصابًا؛ منهم 2899 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6091".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 76318 شخصًا؛ فضلًا عن إجراء 475023 فحص تشخيص لاكتشاف فيروس كورونا حتى اليوم.

وكانت إيران قد سجلت، أمس الخميس، أقل معدل إصابات خلال أسبوع، عند 983؛ في حين عاود اليوم الجمعة الارتفاع بمقدار 1006 إصابات جديدة.

إيران فيروس كورونا الجديد

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إيران: حالات كورونا تعاود الارتفاع وإجمالي الإصابات 96 ألف حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 95646 مصابًا؛ منهم 2899 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6091".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 76318 شخصًا؛ فضلًا عن إجراء 475023 فحص تشخيص لاكتشاف فيروس كورونا حتى اليوم.

وكانت إيران قد سجلت، أمس الخميس، أقل معدل إصابات خلال أسبوع، عند 983؛ في حين عاود اليوم الجمعة الارتفاع بمقدار 1006 إصابات جديدة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
02:35 PM

إيران: حالات كورونا تعاود الارتفاع وإجمالي الإصابات 96 ألف حالة

63 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا و63 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الجمعة: "تم تسجيل 1006 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وارتفع الإجمالي إلى 95646 مصابًا؛ منهم 2899 في حالة صحية حرجة، كما تم تسجيل 63 حالة وفاة جديدة؛ ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 6091".

ولفتت الوزارة إلى ارتفاع عدد المتعافين إلى 76318 شخصًا؛ فضلًا عن إجراء 475023 فحص تشخيص لاكتشاف فيروس كورونا حتى اليوم.

وكانت إيران قد سجلت، أمس الخميس، أقل معدل إصابات خلال أسبوع، عند 983؛ في حين عاود اليوم الجمعة الارتفاع بمقدار 1006 إصابات جديدة.

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