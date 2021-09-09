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برد وسيول و3 تنبيهات.. هنا تشتد وتتسع "رقعة الأمطار" في "عطلة الأسبوع"

زخات تُرافق نشاطًا لرياح هابطة واندفاع لكتلة هوائية ذات حرارة دون معدلاتها

تشير آخر التحديثات الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية ذات درجات حرارة دون معدلاتها الاعتيادية شمال الجزيرة العربية، تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية؛ وذلك يوم الجمعة؛ في حين يكون الانخفاض أكثر وضوحًا يوم السبت.. وتزامنًا مع ذلك تتسع رقعة السحب الركامية الرعدية على أجزاء من غرب المملكة بمشيئة الله.

وفي التفاصيل -وفق "طقس العرب"- يتجدد تكاثر السحب الركامية الرعدية اليومية والموسمية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خلال نهاية الأسبوع، لتشمل الأمطارُ مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق تشكل السحب الركامية الرعدية خاصةً يوم السبت ليشمل مناطق جديدة، مثل مكة المكرمة والطائف خاصةً الأجزاء الجنوبية منهما؛ بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية على فترات، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكل محلي، وقد تترافق مع تساقط زخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة.

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برد وسيول و3 تنبيهات.. هنا تشتد وتتسع "رقعة الأمطار" في "عطلة الأسبوع"
سبق

تشير آخر التحديثات الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية ذات درجات حرارة دون معدلاتها الاعتيادية شمال الجزيرة العربية، تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية؛ وذلك يوم الجمعة؛ في حين يكون الانخفاض أكثر وضوحًا يوم السبت.. وتزامنًا مع ذلك تتسع رقعة السحب الركامية الرعدية على أجزاء من غرب المملكة بمشيئة الله.

وفي التفاصيل -وفق "طقس العرب"- يتجدد تكاثر السحب الركامية الرعدية اليومية والموسمية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خلال نهاية الأسبوع، لتشمل الأمطارُ مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق تشكل السحب الركامية الرعدية خاصةً يوم السبت ليشمل مناطق جديدة، مثل مكة المكرمة والطائف خاصةً الأجزاء الجنوبية منهما؛ بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية على فترات، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكل محلي، وقد تترافق مع تساقط زخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة.

09 سبتمبر 2021 - 2 صفر 1443
10:54 AM

برد وسيول و3 تنبيهات.. هنا تشتد وتتسع "رقعة الأمطار" في "عطلة الأسبوع"

زخات تُرافق نشاطًا لرياح هابطة واندفاع لكتلة هوائية ذات حرارة دون معدلاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تشير آخر التحديثات الجوية إلى اندفاع كتلة هوائية ذات درجات حرارة دون معدلاتها الاعتيادية شمال الجزيرة العربية، تعمل على انخفاض ملموس على درجات الحرارة في الجزء الشمالي من الجزيرة العربية؛ وذلك يوم الجمعة؛ في حين يكون الانخفاض أكثر وضوحًا يوم السبت.. وتزامنًا مع ذلك تتسع رقعة السحب الركامية الرعدية على أجزاء من غرب المملكة بمشيئة الله.

وفي التفاصيل -وفق "طقس العرب"- يتجدد تكاثر السحب الركامية الرعدية اليومية والموسمية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية من المملكة خلال نهاية الأسبوع، لتشمل الأمطارُ مرتفعات جازان وعسير والباحة، وتتساقط الأمطار على شكل زخات رعدية متفاوتة الشدة، تكون غزيرة أحيانًا ومترافقة بزخات من البرد.

ومن المتوقع أن يتسع نطاق تشكل السحب الركامية الرعدية خاصةً يوم السبت ليشمل مناطق جديدة، مثل مكة المكرمة والطائف خاصةً الأجزاء الجنوبية منهما؛ بحيث تتكاثر السحب الركامية الرعدية على فترات، وتتهيأ الفرصة تدريجيًّا لتساقط زخات رعدية من الأمطار، قد تتخللها بعض الزخات الرعدية الغزيرة بشكل محلي، وقد تترافق مع تساقط زخات من البرد ونشاط للرياح الهابطة.

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