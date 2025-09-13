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تشمل 15 محافظة.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية وأتربة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

حالة الطقس الأرصاد جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تشمل 15 محافظة.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية وأتربة على جازان
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
12:19 PM

تشمل 15 محافظة.. الأرصاد تنبّه من أمطار رعدية وأتربة على جازان

مصحوبة بنشاط في الرياح تؤدي إلى تدني الرؤية وتستمر حتى 8 مساء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جازان
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4,119

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان، تشمل مدينة جيزان ومحافظات أبوعريش، وأحد المسارحة، والحرث، والداير بني مالك، والدرب، والريث، والعارضة، والعيدابي، وبيش، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة 8 مساءً بمشيئة الله.

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