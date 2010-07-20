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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مدينة الصدر العراقية

أعرب عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعباً

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.


وأعرب البرلمان العربي في بيان له أمس عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

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البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مدينة الصدر العراقية
سبق

أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.


وأعرب البرلمان العربي في بيان له أمس عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
09:02 AM

البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي على مدينة الصدر العراقية

أعرب عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعباً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الذي استهدف إحدى الأسواق بمدينة الصدر في العاصمة العراقية بغداد، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المدنيين الأبرياء.


وأعرب البرلمان العربي في بيان له أمس عن تضامنه ووقوفه التام مع العراق قيادة وحكومة وشعباً، في حربه على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ومساندته في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي لهذه الجماعات الإرهابية التخريبية، مؤكداً موقفه الثابت والداعم لأمن واستقرار العراق وسلامة مواطنيه ووحدة أراضيه.

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