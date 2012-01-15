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"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية

على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

حالة الطقس الأرصاد المركز الوطني للأرصاد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443
11:12 PM

"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية

على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.

وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

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