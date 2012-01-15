أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز. وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-01-15 أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.



وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.

15 يناير 2022 - 12 جمادى الآخر 1443 11:12 PM

"الأرصاد": توقعات بتساقط الثلوج على تبوك.. وتدنٍّ في الرؤية على مركز علقان وجبل اللوز.. وتستمر حتى الـ10 من صباح الغد





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أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهًا عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمَّن توقعات عن تساقط للثلوج على منطقة تبوك، وتشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية، وذلك على مركز علقان وجبل اللوز.



وبيَّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 10 من صباح الغد.