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صدور كتاب "تقارير السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"

لتسهيل إتاحتها أمام المختصين من منسوبي الجهات الحكومية

أصدرت هيئة حقوق الإنسان كتاباً بعنوان " تقارير المملكة العربية السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"، بهدف توثيق هذه التقارير والتعريف بها، وتسهيل الرجوع المختصين من منسوبي الجهات الحكومية إليها ، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان .

واشتمل الكتاب على تقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2005 إلى 2010م ، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2011 إلى 2016م، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للفترة من 2011 - 2015م .

وتضمن الكتاب على تقرير المملكة الدوري الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان 2009 - 2016م .

وتبرز هذه التقارير جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها ، كما ترصد التطورات التي تمت في الحقوق التي تتناولها هذه الاتفاقيات، بما في ذلك ما صدر من تشريعات وما اتخذ من تدابير على الصعيد الوطني.

يذكر أن مواد الكتاب تأتي في "555" صفحة من الحجم الكبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صدور كتاب "تقارير السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"
سبق

أصدرت هيئة حقوق الإنسان كتاباً بعنوان " تقارير المملكة العربية السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"، بهدف توثيق هذه التقارير والتعريف بها، وتسهيل الرجوع المختصين من منسوبي الجهات الحكومية إليها ، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان .

واشتمل الكتاب على تقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2005 إلى 2010م ، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2011 إلى 2016م، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للفترة من 2011 - 2015م .

وتضمن الكتاب على تقرير المملكة الدوري الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان 2009 - 2016م .

وتبرز هذه التقارير جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها ، كما ترصد التطورات التي تمت في الحقوق التي تتناولها هذه الاتفاقيات، بما في ذلك ما صدر من تشريعات وما اتخذ من تدابير على الصعيد الوطني.

يذكر أن مواد الكتاب تأتي في "555" صفحة من الحجم الكبير.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
04:30 PM

صدور كتاب "تقارير السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"

لتسهيل إتاحتها أمام المختصين من منسوبي الجهات الحكومية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت هيئة حقوق الإنسان كتاباً بعنوان " تقارير المملكة العربية السعودية الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان"، بهدف توثيق هذه التقارير والتعريف بها، وتسهيل الرجوع المختصين من منسوبي الجهات الحكومية إليها ، من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان .

واشتمل الكتاب على تقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2005 إلى 2010م ، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل للفترة من 2011 إلى 2016م، وتقرير المملكة الأولي الخاص بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة للفترة من 2011 - 2015م .

وتضمن الكتاب على تقرير المملكة الدوري الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقارير الدورية من الرابع إلى التاسع الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري للفترة من (2003-2013م)، وتقرير المملكة الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة من (2008-2015م)، وتقرير المملكة الأول الخاص بالميثاق العربي لحقوق الإنسان 2009 - 2016م .

وتبرز هذه التقارير جهود المملكة العربية السعودية المستمرة في تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها ، كما ترصد التطورات التي تمت في الحقوق التي تتناولها هذه الاتفاقيات، بما في ذلك ما صدر من تشريعات وما اتخذ من تدابير على الصعيد الوطني.

يذكر أن مواد الكتاب تأتي في "555" صفحة من الحجم الكبير.

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