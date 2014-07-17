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التقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة

وفق المؤهلات المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات

دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة
سبق

دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.

17 يوليو 2019 - 14 ذو القعدة 1440
09:36 AM

التقديم عبر "جدارة".. الحرس الوطني يعلن توفر 94 وظيفة

وفق المؤهلات المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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12,504

دعت #وزارة_الحرس_الوطني الخريجين والخريجات الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشَغل 94 وظيفة وفق المؤهلات العلمية المطلوبة حسب احتياج الجهة من التخصصات الواردة بدليل تصنيف الوظائف.

وبيّنت الوزارة أن التقديم عبر منظومة التوظيف الحكومي "جدارة".

وأضافت: يبدأ التقديم اعتبارًا من الأحد القادم 18/ 11/ 1440هـ، وينتهي الساعة الـ12 مساء يوم الخميس الموافق 22/ 11/ 1440؛ وذلك عبر "جدارة".

وتابعت الوزارة: يُشترط توفر معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات من خارج المملكة، وأن الأولوية للتخصصات غير التربوية ومن ثم التربوي.

وأردفت: جميع الوظائف تتطلب المقابلة الشخصية واختبار القدرات المعرفي للجامعيين الرجال على المرتبة السادسة والسابعة.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,102
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,952
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,043
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,897

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