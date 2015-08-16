وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني
تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-08-16
تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
12:04 AM
وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني
تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.
"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.