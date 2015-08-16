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وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني

تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني
سبق

تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
12:04 AM

وفاة حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - حائل
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تُوفِّيت حرم أمير الفوج السادس والأربعين بالحرس الوطني، الشيخ شافي بن سالم بن شافي آل شافي ، أمس الخميس 14 من ذي الحجة 1440هـ ، في مدينة لندن.

"سبق" تتقدم بأحر التعازي والمواساة للشيخ "شافي" وأبنائه ولذوي الفقيدة، وتسأل الله أن يتغمَّدها بواسع رحمته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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