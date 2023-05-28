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الأفلاج.. تدشين حملة "تفريج كربة" والتبرعات تتجاوز الـ700 ألف ريال

أطلقها المحافظ للإفراج عن 15 نزيلًا مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال

دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، مساء أمس، حملة تفريج كربة "تراحم" للإفراج عن 15 نزيلًا مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والجهات الخيرية.

وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت حملة تفريج كربة السجناء الغارمين بمشاركة الجمعيات الخيرية وجهات حكومية، ووصلت التبرعات للحملة منذ انطلاقها يوم السبت الماضي حتى اليوم 730.865 ألف ريال.

وفي كلمته في حفل التدشين أكد محافظ الأفلاج عناية واهتمام حكومتنا الرشيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بكافة أبناء الوطن قاطبة والعفو الملكي عن السجناء.

وأشاد في الوقت نفسه بتوجيهات أمير الرياض الرئيس الفخري للجنة تفريج كربة السجناء.

وحث الهزاني رجال الأعمال والجميع على التبرع والمساهمة في الحملة.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة التنمية الأسرية فهد آل لحيان؛ ثمنّ خلالها لأمير الرياض ولمحافظ الأفلاج تدشين الحملة، مقدمًا شكره لكل من ساهم ودعم الحملة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأفلاج.. تدشين حملة "تفريج كربة" والتبرعات تتجاوز الـ700 ألف ريال
سبق

دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، مساء أمس، حملة تفريج كربة "تراحم" للإفراج عن 15 نزيلًا مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والجهات الخيرية.

وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت حملة تفريج كربة السجناء الغارمين بمشاركة الجمعيات الخيرية وجهات حكومية، ووصلت التبرعات للحملة منذ انطلاقها يوم السبت الماضي حتى اليوم 730.865 ألف ريال.

وفي كلمته في حفل التدشين أكد محافظ الأفلاج عناية واهتمام حكومتنا الرشيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بكافة أبناء الوطن قاطبة والعفو الملكي عن السجناء.

وأشاد في الوقت نفسه بتوجيهات أمير الرياض الرئيس الفخري للجنة تفريج كربة السجناء.

وحث الهزاني رجال الأعمال والجميع على التبرع والمساهمة في الحملة.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة التنمية الأسرية فهد آل لحيان؛ ثمنّ خلالها لأمير الرياض ولمحافظ الأفلاج تدشين الحملة، مقدمًا شكره لكل من ساهم ودعم الحملة.

28 مايو 2019 - 23 رمضان 1440
08:31 PM

الأفلاج.. تدشين حملة "تفريج كربة" والتبرعات تتجاوز الـ700 ألف ريال

أطلقها المحافظ للإفراج عن 15 نزيلًا مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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دشّن محافظ الأفلاج تركي الهزاني، مساء أمس، حملة تفريج كربة "تراحم" للإفراج عن 15 نزيلًا مطالبين بتسديد 1.471 مليون ريال بسجن الأفلاج، وذلك بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية والجهات الخيرية.

وكانت جمعية التنمية الأسرية بالأفلاج نظمت حملة تفريج كربة السجناء الغارمين بمشاركة الجمعيات الخيرية وجهات حكومية، ووصلت التبرعات للحملة منذ انطلاقها يوم السبت الماضي حتى اليوم 730.865 ألف ريال.

وفي كلمته في حفل التدشين أكد محافظ الأفلاج عناية واهتمام حكومتنا الرشيد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بكافة أبناء الوطن قاطبة والعفو الملكي عن السجناء.

وأشاد في الوقت نفسه بتوجيهات أمير الرياض الرئيس الفخري للجنة تفريج كربة السجناء.

وحث الهزاني رجال الأعمال والجميع على التبرع والمساهمة في الحملة.

وتضمنت فقرات الحفل كلمة لرئيس مجلس إدارة التنمية الأسرية فهد آل لحيان؛ ثمنّ خلالها لأمير الرياض ولمحافظ الأفلاج تدشين الحملة، مقدمًا شكره لكل من ساهم ودعم الحملة.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,038
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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30,931
29 مليار ..

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25 أكتوبر
18,187
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