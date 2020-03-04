النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة" توضّح: هكذا نفرّق بين الإنفلونزا العادية و"كورونا المستجد"

حساب الوزارة على "تويتر" ردَّ على مغرِّد كاشفاً عن الأعراض والعلامات

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن هناك فروقاً عدة بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد؛ مبينة أنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد Covid-2019، فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى تحديد الأعراض والعلامات السريرية "حمّى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس، إضافة إلى أخذ التاريخ المرضي، إلى جانب تاريخ السفر في آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض".

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"؛ "صحة 937" في ردّها على أحد المغرِّدين: الفريق الطبي المباشر للحالة يتأكّد من أيّ حالة اتصالٍ وثيقٍ بحالة مؤكّدة بالإصابة، وبناءً على ما سبق يقرّر الفريق الطبي إجراء التشخيص المخبري لتأكيد الإصابة أو نفيها.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ كان قد طمأن الجميع خلال حديثه للتلفزيون السعودي، أن المملكة يوجد بها خبراء على مستوى عالٍ للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، موضحاً أن هذا الفيروس يعد وباءً عالمياً، ولا توجد دولة بمعزل عنه، مبيناً أن هناك مراكز أبحاث دولية كثيرة للبحث عن لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأكّد أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المشكّلة من المقام السامي والمعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا تواصل اجتماعاتها بشكل يومي لرفع التوصيات وأخذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس.

وأهاب بالجميع بالتواصل مع مركز "صحة 937" للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصحة" توضّح: هكذا نفرّق بين الإنفلونزا العادية و"كورونا المستجد"
سبق

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن هناك فروقاً عدة بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد؛ مبينة أنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد Covid-2019، فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى تحديد الأعراض والعلامات السريرية "حمّى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس، إضافة إلى أخذ التاريخ المرضي، إلى جانب تاريخ السفر في آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض".

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"؛ "صحة 937" في ردّها على أحد المغرِّدين: الفريق الطبي المباشر للحالة يتأكّد من أيّ حالة اتصالٍ وثيقٍ بحالة مؤكّدة بالإصابة، وبناءً على ما سبق يقرّر الفريق الطبي إجراء التشخيص المخبري لتأكيد الإصابة أو نفيها.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ كان قد طمأن الجميع خلال حديثه للتلفزيون السعودي، أن المملكة يوجد بها خبراء على مستوى عالٍ للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، موضحاً أن هذا الفيروس يعد وباءً عالمياً، ولا توجد دولة بمعزل عنه، مبيناً أن هناك مراكز أبحاث دولية كثيرة للبحث عن لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأكّد أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المشكّلة من المقام السامي والمعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا تواصل اجتماعاتها بشكل يومي لرفع التوصيات وأخذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس.

وأهاب بالجميع بالتواصل مع مركز "صحة 937" للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
10:10 AM

"الصحة" توضّح: هكذا نفرّق بين الإنفلونزا العادية و"كورونا المستجد"

حساب الوزارة على "تويتر" ردَّ على مغرِّد كاشفاً عن الأعراض والعلامات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
7,176

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن هناك فروقاً عدة بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد؛ مبينة أنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد Covid-2019، فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى تحديد الأعراض والعلامات السريرية "حمّى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس، إضافة إلى أخذ التاريخ المرضي، إلى جانب تاريخ السفر في آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض".

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"؛ "صحة 937" في ردّها على أحد المغرِّدين: الفريق الطبي المباشر للحالة يتأكّد من أيّ حالة اتصالٍ وثيقٍ بحالة مؤكّدة بالإصابة، وبناءً على ما سبق يقرّر الفريق الطبي إجراء التشخيص المخبري لتأكيد الإصابة أو نفيها.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ كان قد طمأن الجميع خلال حديثه للتلفزيون السعودي، أن المملكة يوجد بها خبراء على مستوى عالٍ للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، موضحاً أن هذا الفيروس يعد وباءً عالمياً، ولا توجد دولة بمعزل عنه، مبيناً أن هناك مراكز أبحاث دولية كثيرة للبحث عن لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأكّد أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المشكّلة من المقام السامي والمعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا تواصل اجتماعاتها بشكل يومي لرفع التوصيات وأخذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس.

وأهاب بالجميع بالتواصل مع مركز "صحة 937" للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,973
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
11,792
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
17,928
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,121

كاريكاتير

"بأمر ولي العهد نقل طرق الرياض إلى العالمية"

المقالات

اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي
يد التغيير تصل للعقار

يد التغيير تصل للعقار

سارة عفتان
ما لي خلق أفكّر ..

ما لي خلق أفكّر ..

مها عبدالله الحقباني
المملكة والريادة في الغاز

المملكة والريادة في الغاز

ماجد البريكان
تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

تبديل المواليد بين الحماية وسوء الإدارة

عبدالغني الشيخ
شموخ الانحناء

شموخ الانحناء

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة