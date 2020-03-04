"الصحة" توضّح: هكذا نفرّق بين الإنفلونزا العادية و"كورونا المستجد"

حساب الوزارة على "تويتر" ردَّ على مغرِّد كاشفاً عن الأعراض والعلامات

أوضحت وزارة الصحة، اليوم، أن هناك فروقاً عدة بين أعراض الإنفلونزا العادية وفيروس كورونا المستجد؛ مبينة أنه لتشخيص حالات الإصابة المؤكّدة بفيروس كورونا الجديد Covid-2019، فإن الفريق الطبي المباشر للحالة يلجأ إلى تحديد الأعراض والعلامات السريرية "حمّى مع وجود سعال حاد وعطاس، ضيق بالتنفس، إضافة إلى أخذ التاريخ المرضي، إلى جانب تاريخ السفر في آخر 14 يوماً قبل ظهور الأعراض".

وأضافت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"؛ "صحة 937" في ردّها على أحد المغرِّدين: الفريق الطبي المباشر للحالة يتأكّد من أيّ حالة اتصالٍ وثيقٍ بحالة مؤكّدة بالإصابة، وبناءً على ما سبق يقرّر الفريق الطبي إجراء التشخيص المخبري لتأكيد الإصابة أو نفيها.

يُذكر أن وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة؛ كان قد طمأن الجميع خلال حديثه للتلفزيون السعودي، أن المملكة يوجد بها خبراء على مستوى عالٍ للتعامل مع فيروس كورونا الجديد (COVID – 19)، موضحاً أن هذا الفيروس يعد وباءً عالمياً، ولا توجد دولة بمعزل عنه، مبيناً أن هناك مراكز أبحاث دولية كثيرة للبحث عن لقاح لفيروس كورونا الجديد.

وأكّد أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والمعلومات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتاً النظر إلى أن اللجنة المشكّلة من المقام السامي والمعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا تواصل اجتماعاتها بشكل يومي لرفع التوصيات وأخذ التدابير اللازمة للحد من الفيروس.

وأهاب بالجميع بالتواصل مع مركز "صحة 937" للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بفيروس كورونا الجديد.