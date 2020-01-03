شاهد.. "عبدالرحمن بن عبدالله" مدشنًا "الأرطاوية للسمن": مسرور أنى بين الأهالي

تجوّل والضيوف على أجنحة المعرض واطلع على نوعية المشاركات وبعض تفاصيلها

عبر محافظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله، عن سعادته بالالتقاء بأهالي الأرطاوية وبالجو الأخوي السعيد، سائلًا الله أن يجعل أيامنا كلها سعادة في ظل هذا الوطن الغالي الذي نتفيّأ ظلاله بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف الأمير: "أنا مسرور أن أكون بين أهالي الأرطاوية والمراكز المجاورة، الذين أكنّ لهم كل التقدير والاحترام "وهم يستاهلون".

جاء ذلك أثناء افتتاح محافظ المجمعة مهرجان الأرطاوية الأول للسمن والبقل، والذي أُقيم بموقع سوق الشيبان القديم.

وعند وصول الأمير مقرّ المهرجان قام بقصّ شريط الافتتاح، معلنًا انطلاق مهرجان الأرطاوية للسمن والبقل في دورته الأولى؛ حيث تجول والضيوف على أجنحة وأركان المعرض ومختلف المشاركات وتنوعها، واطلع على نوعية المشاركات وبعض تفاصيلها.

وأبدى إعجابه بما شاهد، مقدمًا شكره الجزيل لمدير البلدية فايز الشنيف، على الجهود الاستثنائية التي ساهمت في إقامة المهرجان وأتاحت الفرصة للمشاركين بعرض منتجاتهم من السمن والبقل، وفي أجواء تراثية.

حضر افتتاح المهرجان رئيس مركز الأرطاوية مسير بن سلطان الدويش، ومحمد بن عبدالرحمن الدويش أمير الفوج الحادي والعشرين، ورئيس مركز أم الجماجم خالد الدويش، وحمد الدريس، ونايف بن سلطان الدويش، ومساعد السياري، ومدراء الدوائر الحكومية، وأعضاء لجنة التنمية الاجتماعية والمجلس البلدي، وعدد من الأهالي والأعيان.

يُذكر أن المهرجان الذي يستمر لمدة 5 أيام شارك به قرابة مائة ركن وجناح، ما بين أسر منتجة وجهات حكومية وتطوعية وخاصة، و"بازارات" متنوعة، ومتاحف، وركن تعريفي عن المناحل وإنتاج العسل، وجناح تصوير ورسم، ومشاركة تعريفية من أحد المراكز تحمل صورًا قديمة وبعض التراثيات النادرة.