التعاون يجدد علاقته مع الكاميروني "تاوامبا" لمدة موسمين

جدد نادي التعاون علاقته باللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا، الخميس؛ حيث جدد عقد الأخير لمدة موسمين.

ورفص تاوامبا تمديد عقده مع الفريق بعد استئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، وقاطع تدريبات فريقه بعد أن فعلت إدارة النادي عقد الأفضلية للموسم الثالث من 1 يوليو 2020 بزيادة على عقده السابق 25 في المئة من عقده السنوي، إلا أن الأخير رفض الاستمرارية وتمديد عقده للموسم الثالث.