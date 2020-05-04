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العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل

انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

الرئيسية/ أخبار العالم

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العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل
سبق

كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
02:49 PM

العجز التجاري التركي يتسع.. وخسارة 3.4 مليار دولار خلال أبريل

انخفاض الصادرات بنسبة 41.6%

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت بيانات من وزارة التجارة التركية، اليوم (الاثنين)، اتساع العجز التجاري 13.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل (نيسان).

وأفادت الوزارة بأن الواردات تراجعت 32.2 بالمئة إلى 11.84 مليار دولار، في حين انخفضت الصادرات 41.6 بالمئة إلى 8.44 مليار دولار في أبريل، وفقاً لـ"رويترز".

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بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,879
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,652
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,990
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,952

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