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تركيا تحجر على 50 بلدة وقرية لمكافحة تفشي "كورونا"

بين المصابين 54 مسؤولاً وعنصر أمن

فرضت تركيا اليوم (الأربعاء) حجرًا صحيًا على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو، أن نسبة سفر المواطنين بين الولايات التركية الثماني عشرة انخفض بنسبة 98.9 في المائة، عقب تقييد السفر أخيرًا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وأشار "صويلو" إلى أن "من بين المصابين بـ"كورونا" في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليًا واحدًا.

فيروس كورونا الجديد

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تركيا تحجر على 50 بلدة وقرية لمكافحة تفشي "كورونا"
سبق

فرضت تركيا اليوم (الأربعاء) حجرًا صحيًا على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو، أن نسبة سفر المواطنين بين الولايات التركية الثماني عشرة انخفض بنسبة 98.9 في المائة، عقب تقييد السفر أخيرًا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وأشار "صويلو" إلى أن "من بين المصابين بـ"كورونا" في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليًا واحدًا.

01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
08:23 PM

تركيا تحجر على 50 بلدة وقرية لمكافحة تفشي "كورونا"

بين المصابين 54 مسؤولاً وعنصر أمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فرضت تركيا اليوم (الأربعاء) حجرًا صحيًا على 50 بلدة وقرية ومزرعة في 21 ولاية، لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأوضح وزير الداخلية سليمان صويلو، أن نسبة سفر المواطنين بين الولايات التركية الثماني عشرة انخفض بنسبة 98.9 في المائة، عقب تقييد السفر أخيرًا، إلا للحالات الضرورية القصوى بموجب إذن رسمي من الجهات المعنية، وفقًا لما أورد "روسيا اليوم".

وأشار "صويلو" إلى أن "من بين المصابين بـ"كورونا" في تركيا، 30 عنصر أمن و18 من الدرك و4 قائمقام، وواليًا واحدًا.

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