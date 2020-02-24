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"الولادة الآمنة" يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة

على مستوى "التجمع الأول" بالمنطقة الوسطى بالرياض

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى حوالي 43 ألف زائرة من الأمهات الحوامل خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك ضمن نظام الولادة الآمنة، الذي يعتبر التجمع الأول صاحب السبق في تطبيق النظام التابع لنموذج الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع السعودي الصحية الحالية والمستقبلية، من خلال تطبيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

يُذكر أن عدد الأمهات والرضع المستفيدين من المراكز الصحية التابعة للتجمع وصل إلى 42165 مراجعة، منهم 718 حالة حمل عالية الخطورة، تم استقبالهم في أربع مستشفيات، و12 مركزاً صحياً للرعاية الصحية بجنوب وغرب العاصمة، حيث وصلت نسبة الرضا لدى المرضى إلى معدل عالٍ على الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات، حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج، ودعم الأمهات بدءاَ من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة، كما يسهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.

ويعد نظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية يتم من خلاله تقديمه الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة دون عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.

مراكز الرعاية الصحية الأولية نظام الولادة الآمنة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الولادة الآمنة" يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة
سبق

استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى حوالي 43 ألف زائرة من الأمهات الحوامل خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك ضمن نظام الولادة الآمنة، الذي يعتبر التجمع الأول صاحب السبق في تطبيق النظام التابع لنموذج الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع السعودي الصحية الحالية والمستقبلية، من خلال تطبيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

يُذكر أن عدد الأمهات والرضع المستفيدين من المراكز الصحية التابعة للتجمع وصل إلى 42165 مراجعة، منهم 718 حالة حمل عالية الخطورة، تم استقبالهم في أربع مستشفيات، و12 مركزاً صحياً للرعاية الصحية بجنوب وغرب العاصمة، حيث وصلت نسبة الرضا لدى المرضى إلى معدل عالٍ على الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات، حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج، ودعم الأمهات بدءاَ من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة، كما يسهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.

ويعد نظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية يتم من خلاله تقديمه الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة دون عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
05:52 PM

"الولادة الآمنة" يكتشف 718 حالة حمل عالية الخطورة

على مستوى "التجمع الأول" بالمنطقة الوسطى بالرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبلت مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول بالمنطقة الوسطى حوالي 43 ألف زائرة من الأمهات الحوامل خلال الفترة الماضية.

جاء ذلك ضمن نظام الولادة الآمنة، الذي يعتبر التجمع الأول صاحب السبق في تطبيق النظام التابع لنموذج الرعاية الصحية.

وتأتي هذه الجهود في إطار الرعاية الصحية التي تهدف لبناء النظام الصحي، ضمن مبادرات وزارة الصحة في برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وفق نظام صحي يستوعب احتياجات المجتمع السعودي الصحية الحالية والمستقبلية، من خلال تطبيق الخدمات الصحية بآليات وإجراءات فعالة، وذات كفاءة ومخرجات مؤثرة.

يُذكر أن عدد الأمهات والرضع المستفيدين من المراكز الصحية التابعة للتجمع وصل إلى 42165 مراجعة، منهم 718 حالة حمل عالية الخطورة، تم استقبالهم في أربع مستشفيات، و12 مركزاً صحياً للرعاية الصحية بجنوب وغرب العاصمة، حيث وصلت نسبة الرضا لدى المرضى إلى معدل عالٍ على الخدمات المقدمة من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للتجمع الصحي الأول.

يشار إلى أن نظام الرعاية الصحية في مسار الأمومة الآمنة يمر بعدة مراحل تبدأ من قبل الزواج وتنتهي بعد الولادة بخمس سنوات، حيث يسهم بالمساعدة في تحديد المخاطر الصحية المحتملة في وقت مبكر من خلال فحص قبل الزواج، ودعم الأمهات بدءاَ من مرحلة ما قبل الحمل ثم الرعاية الصحية أثناء الحمل وصولاً إلى رعاية ما بعد الولادة وحديثي الولادة، كما يسهم في دعم الأمهات لتربية أطفال ينعمون بصحة جيدة.

ويعد نظام الولادة الآمنة أحد أنظمة نموذج الرعاية الصحية يتم من خلاله تقديمه الدعم والمساندة للنساء لتمكينهن من متابعة حملهن المتوسط الخطورة بكل يسر وسهولة دون عناء الحصول على مواعيد في المستشفى وطول الانتظار.

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