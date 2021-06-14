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"الصحة العالمية": نحقق في حالات التهاب بعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح "فايزر"

مجموعة استشارية أمريكية أكدت ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية بالأثر السلبي المحتمل

أفاد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن المنظمة تحقق في تقارير عن حالات التهاب لعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في 2 يونيو إنها تشتبه في أن عددًا قليلاً من حالات التهاب عضلة القلب، التي سجلت في معظمها لدى شبان تلقوا لقاح شركة "فايزر"، مرتبطة بالتطعيم.

وأفادت شركة "فايزر" وقتها بأنها لم تلاحظ معدلاً مرتفعًا لتلك الحالة المرضية أكثر مما هو متوقع عادة بين عموم السكان، حسب روسيا اليوم.

وأوصت مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي بإجراء المزيد من الدراسات بشأن احتمال وجود صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات منها "فايزر" و"مودرنا".

ولم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعًا بين السكان، لكن المجموعة الاستشارية قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".

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"الصحة العالمية": نحقق في حالات التهاب بعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح "فايزر"
سبق

أفاد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن المنظمة تحقق في تقارير عن حالات التهاب لعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في 2 يونيو إنها تشتبه في أن عددًا قليلاً من حالات التهاب عضلة القلب، التي سجلت في معظمها لدى شبان تلقوا لقاح شركة "فايزر"، مرتبطة بالتطعيم.

وأفادت شركة "فايزر" وقتها بأنها لم تلاحظ معدلاً مرتفعًا لتلك الحالة المرضية أكثر مما هو متوقع عادة بين عموم السكان، حسب روسيا اليوم.

وأوصت مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي بإجراء المزيد من الدراسات بشأن احتمال وجود صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات منها "فايزر" و"مودرنا".

ولم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعًا بين السكان، لكن المجموعة الاستشارية قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".

14 يونيو 2021 - 4 ذو القعدة 1442
11:41 PM

"الصحة العالمية": نحقق في حالات التهاب بعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح "فايزر"

مجموعة استشارية أمريكية أكدت ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية بالأثر السلبي المحتمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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9,252

أفاد مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، بأن المنظمة تحقق في تقارير عن حالات التهاب لعضلة القلب لأشخاص تلقوا لقاح شركة "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وتفصيلاً، كانت وزارة الصحة الإسرائيلية قالت في 2 يونيو إنها تشتبه في أن عددًا قليلاً من حالات التهاب عضلة القلب، التي سجلت في معظمها لدى شبان تلقوا لقاح شركة "فايزر"، مرتبطة بالتطعيم.

وأفادت شركة "فايزر" وقتها بأنها لم تلاحظ معدلاً مرتفعًا لتلك الحالة المرضية أكثر مما هو متوقع عادة بين عموم السكان، حسب روسيا اليوم.

وأوصت مجموعة استشارية تابعة للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها الشهر الماضي بإجراء المزيد من الدراسات بشأن احتمال وجود صلة بين التهاب عضلة القلب ولقاحات منها "فايزر" و"مودرنا".

ولم تعثر أنظمة المتابعة الخاصة بالمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض على حالات تتجاوز ما كان متوقعًا بين السكان، لكن المجموعة الاستشارية قالت في بيان إن أعضاءها يرون ضرورة إبلاغ مقدمي الرعاية الصحية بالتقارير عن "الأثر السلبي المحتمل".

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