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بالصور.. احتفالية النادي السعودي بولاية جنوب أستراليا

بحديقة بلير وسط المدينة بحضور جمع من العائلات والأطفال

احتفل النادي السعودي بمدينة اديليد في جنوب أستراليا أمس بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠، بحديقة بلير الشهيرة وسط المدينة بحضور جمع من العائلات والأطفال.

وفي كلمة ألقاها رئيس النادي السعودي في مدينة اديليد بأستراليا الأستاذ أحمد الزهراني عبّر فيها عن مشاعره ومشاعر الطلبة المبتعثين، واصفًا اليوم الوطني بأنه لحمة وطن ورؤية شعب.

وأضاف: ونحن نحتفي بمناسبة اليوم الوطني فإنه لتزهو في وجدان كل سعودي مبتعث مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يستعيدون ذكرى يوم مجيد وخالد في ذاكرة التاريخ الوطني المجيد.. فإن الذاكرة لتستعذب استلهام صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله- تحت راية التوحيد.


من جانب آخر، عبّر رئيس لجنة الفعاليات عبدالمحسن الأحمد عن مشاعره، مؤكدًا أن اليوم الوطني هو تجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت بعد شتات وفرقة وتناحر ليضمها وطن جمع شتات أطرافه فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه يدفعه نحو ذلك ولاء وانتماء.


كما عبر عددٌ من المبتعثين والمبتعثات عن مشاعرهم تجاه الوطن مستحضرين كل ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من تسهيلات ودعم للمبتعث السعودي في كل أنحاء العالم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور.. احتفالية النادي السعودي بولاية جنوب أستراليا
سبق

احتفل النادي السعودي بمدينة اديليد في جنوب أستراليا أمس بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠، بحديقة بلير الشهيرة وسط المدينة بحضور جمع من العائلات والأطفال.

وفي كلمة ألقاها رئيس النادي السعودي في مدينة اديليد بأستراليا الأستاذ أحمد الزهراني عبّر فيها عن مشاعره ومشاعر الطلبة المبتعثين، واصفًا اليوم الوطني بأنه لحمة وطن ورؤية شعب.

وأضاف: ونحن نحتفي بمناسبة اليوم الوطني فإنه لتزهو في وجدان كل سعودي مبتعث مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يستعيدون ذكرى يوم مجيد وخالد في ذاكرة التاريخ الوطني المجيد.. فإن الذاكرة لتستعذب استلهام صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله- تحت راية التوحيد.


من جانب آخر، عبّر رئيس لجنة الفعاليات عبدالمحسن الأحمد عن مشاعره، مؤكدًا أن اليوم الوطني هو تجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت بعد شتات وفرقة وتناحر ليضمها وطن جمع شتات أطرافه فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه يدفعه نحو ذلك ولاء وانتماء.


كما عبر عددٌ من المبتعثين والمبتعثات عن مشاعرهم تجاه الوطن مستحضرين كل ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من تسهيلات ودعم للمبتعث السعودي في كل أنحاء العالم.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
11:13 PM

بالصور.. احتفالية النادي السعودي بولاية جنوب أستراليا

بحديقة بلير وسط المدينة بحضور جمع من العائلات والأطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفل النادي السعودي بمدينة اديليد في جنوب أستراليا أمس بذكرى اليوم الوطني الـ ٩٠، بحديقة بلير الشهيرة وسط المدينة بحضور جمع من العائلات والأطفال.

وفي كلمة ألقاها رئيس النادي السعودي في مدينة اديليد بأستراليا الأستاذ أحمد الزهراني عبّر فيها عن مشاعره ومشاعر الطلبة المبتعثين، واصفًا اليوم الوطني بأنه لحمة وطن ورؤية شعب.

وأضاف: ونحن نحتفي بمناسبة اليوم الوطني فإنه لتزهو في وجدان كل سعودي مبتعث مشاعر الفخر والاعتزاز وهم يستعيدون ذكرى يوم مجيد وخالد في ذاكرة التاريخ الوطني المجيد.. فإن الذاكرة لتستعذب استلهام صفحات من التضحية والبطولات التي سطرها الملك الموحد لهذا الكيان العظيم الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود - رحمه الله- تحت راية التوحيد.


من جانب آخر، عبّر رئيس لجنة الفعاليات عبدالمحسن الأحمد عن مشاعره، مؤكدًا أن اليوم الوطني هو تجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت بعد شتات وفرقة وتناحر ليضمها وطن جمع شتات أطرافه فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه يدفعه نحو ذلك ولاء وانتماء.


كما عبر عددٌ من المبتعثين والمبتعثات عن مشاعرهم تجاه الوطن مستحضرين كل ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية من تسهيلات ودعم للمبتعث السعودي في كل أنحاء العالم.

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