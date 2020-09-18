في رجال ألمع.. إغلاق 3 محلات ومخالفة 9 أخرى

مصادرة 17 كجم و12 لترًا من المواد غير الصالحة

نفّذت بلدية محافظة رجال ألمع، ممثلة في قسم صحة البيئة، مجموعة من الجولات الرقابية على العديد من المحلات والأسواق والمطاعم والمسالخ والمنشآت المتعلقة بالصحة في المحافظة خلال أسبوع.

وقال رئيس بلدية رجال ألمع سعيد بن علي آل مصمع: "صحة البيئة" بالبلدية قد قامت خلال أسبوع بـ53 جولة تفتيشية، أسفرت عن ضبط تسع مخالفات وإغلاق ثلاثة محلات، إضافة إلى مصادرة 17 كيلوجرامًا و12 لترًا من المواد غير الصالحة للاستهلاك.

وقد تم تطبيق العقوبات المقررة لهذه المخالفات من قبل البلدية، فيما تهدف هذه الجولات إلى التأكُّد من صلاحية المنتجات المعروضة للاستهلاك الآدمي والوقوف على مدى التزام المنشآت بالاشتراطات الصحية والبيئية، إضافة لمتابعة عمليات التعقيم وتطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

وشدّد "آل مصمع" على أن البلدية مستمرة في جولاتها التفتيشية والرقابية، وأنه لا تهاون مع المخالفين والمستهترين بصحة المستهلكين، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على الرقم 940.