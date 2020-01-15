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"هيئة الاتصالات" تدعو هواة الرحلات البرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ

تُمكّن الأفراد من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هواة الرحلات البرية والبحرية إلى التسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد، التي توفر خدمة اتصالات راديوية تُمَكّن الأفراد من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.

وأفادت الهيئة بأن هذه الخدمة أُطلقت بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني؛ لتسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق النائية؛ وذلك بتحديد أماكن تواجدهم عبر الأقمار الصناعية، وتيسير عملية وصول الجهات المختصة إليهم، وتقليص مدة البحث عنهم.

وبحسب الهيئة، يمكن لهواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقًا للمواصفات المعتمدة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة، من المحلات التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قِبَل الجهة البائعة وطالب الخدمة، إضافة إلى دفع الرسوم السنوية لهذه الخدمة.

وللمزيد من المعلومات الدخول على الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/services/Pages/SpectrumSAR.aspx

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة البحث والإنقاذ للأفراد خدمة اتصالات راديوية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"هيئة الاتصالات" تدعو هواة الرحلات البرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ
سبق

دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هواة الرحلات البرية والبحرية إلى التسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد، التي توفر خدمة اتصالات راديوية تُمَكّن الأفراد من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.

وأفادت الهيئة بأن هذه الخدمة أُطلقت بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني؛ لتسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق النائية؛ وذلك بتحديد أماكن تواجدهم عبر الأقمار الصناعية، وتيسير عملية وصول الجهات المختصة إليهم، وتقليص مدة البحث عنهم.

وبحسب الهيئة، يمكن لهواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقًا للمواصفات المعتمدة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة، من المحلات التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قِبَل الجهة البائعة وطالب الخدمة، إضافة إلى دفع الرسوم السنوية لهذه الخدمة.

وللمزيد من المعلومات الدخول على الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/services/Pages/SpectrumSAR.aspx

15 يناير 2020 - 20 جمادى الأول 1441
12:30 PM

"هيئة الاتصالات" تدعو هواة الرحلات البرية للتسجيل في خدمة البحث والإنقاذ

تُمكّن الأفراد من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، هواة الرحلات البرية والبحرية إلى التسجيل في خدمة البحث والإنقاذ للأفراد، التي توفر خدمة اتصالات راديوية تُمَكّن الأفراد من طلب الاستغاثة في المناطق التي لا تتوفر بها شبكات الاتصالات العامة.

وأفادت الهيئة بأن هذه الخدمة أُطلقت بالشراكة مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للطيران المدني؛ لتسهم في الوصول إلى المفقودين في المناطق النائية؛ وذلك بتحديد أماكن تواجدهم عبر الأقمار الصناعية، وتيسير عملية وصول الجهات المختصة إليهم، وتقليص مدة البحث عنهم.

وبحسب الهيئة، يمكن لهواة الرحلات البرية والبحرية الحصول على الجهاز وفقًا للمواصفات المعتمدة لأجهزة البحث والإنقاذ بالأقمار الصناعية المتوفرة، من المحلات التجارية المرخص لها في سجلها التجاري بيع الأجهزة اللاسلكية، وشراء جهاز استغاثة الطوارئ المخصص للأفراد، بالإضافة إلى تعبئة النموذج المخصص لذلك، وتوقيعه وختمه من قِبَل الجهة البائعة وطالب الخدمة، إضافة إلى دفع الرسوم السنوية لهذه الخدمة.

وللمزيد من المعلومات الدخول على الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/services/Pages/SpectrumSAR.aspx

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