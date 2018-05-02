صحيفة "فيتنامية" عن "السهلاوي": وحش منطقة الجزاء!

حذّرت منتخبات "روسيا" و"مصر" و"الأوروجواي" من اللاعب

تغنت صحيفة "thethao.thanhnien" الفيتنامية باللاعب السعودي، مهاجم النصر محمد السهلاوي؛ وذلك في سلسلة تقارير لها عن أبرز نجوم المنتخبات المشاركة في مونديال روسيا القادم؛ حيث وصفته بـ "الوحش" داخل منطقة جزاء الخصوم.

وقالت الصحيفة إن السهلاوي؛ يظل دائماً الاسم الحاضر في تشكيلة المنتخب السعودي رغم تغييرات عدة شهدتها الأجهزة الفنية للمنتخب المتأهل للمونديال بعد غياب استمر لنحو 12 عاماً منذ آخر مشاركة له في مونديال عام 2006.

وتحدثت الصحيفة عن اللاعب قائلة: إنه كان له دور كبير في تأهل منتخب بلاده للمونديال بعد تسجيله 16 هدفاً في التصفيات المؤهلة للحدث العالمي؛ حيث بات أحد هدّافي العالم في التصفيات.

وتابعت الصحيفة حديثها بأن المنتخب السعودي مرّت عليه أخيراً ثلاثة أجهزة فنية بدءاً من التصفيات مع الهولندي مارفيك؛ ثم الأرجنتيني باوزا؛ وأخيراً مع خوان أنطونيو بيتزي؛ مشدّدة على أن اللاعب كان دائماً الخيار الأول للمدربين الثلاثة.

وحذّرت الصحيفة الفيتنامية منتخبات روسيا ومصر والأوروجواي المشتركة مع المنتخب السعودي في المجموعة الأولى في مونديال روسيا من خطورة اللاعب؛ حيث قالت إنه يملك سجلاً تهديفياً مثيراً للإعجاب حقاً، وإن عليهم الحرص منه إذا كانوا لا يريدون أيّ مفاجآت صادمة لهم.