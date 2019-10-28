قائد قوات "سوريا الديمقراطية" يعلن مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

أكد أن عملية مقتل المهاجر تمت بالتنسيق بين قسد والجيش الأمريكي

أعلن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أمس الأحد، مقتل أبو الحسن المهاجر الساعد الأيمن لزعيم تنظيم داعش، وذلك بعد وقت قصير من تأكيد واشنطن مقتل أبو بكر البغدادي، حسب سكاي نيور عربية.

وفي التفاصيل، أكد مظلوم في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر "تم استهداف أبو حسن المهاجر الساعد الأيمن لأبو بكر البغدادي والمتحدث باسم تنظيم داعش في قرية عين البيضة بالقرب من جرابلس" في ريف حلب الشمالي.

وأوضح قائد قوات سوريا الديمقراطية أن عملية مقتل المهاجر تمت "بالتنسيق المباشر بين استخبارات قسد والجيش الأمريكي، جاء ذلك كاستمرار ملاحقة قادة داعش".

وجاء إعلان عبدي بعد وقت قصير من تأكيد ترامب مقتل البغدادي لدى تفجير سترته الناسفة بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مسدود في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية أن العملية التي قُتل فيها البغدادي تمت بـ"عمل استخباراتي مشترك" مع واشنطن.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي إن البغدادي قُتل بعد تفجير "سترته" الناسفة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من رفاق البغدادي قتلوا أيضًا في العملية، التي لم يسقط فيها قتلى من القوات الأمريكية.

وذكر ترامب أن البغدادي قُتل مع 3 أطفال خلال الغارة الأمريكية على المجمع الذي كان يتحصن فيه، مشيرًا في الوقت نفسه إلى 11 طفلاً آخرين لم يصابوا خلال العملية.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن شكره لروسيا وتركيا وسوريا والعراق والقوات الكردية لمساعدتها في عملية قتل البغدادي، وقال: إن "روسيا تعاملت معنا بشكل رائع وفتحوا لنا مجالهم الجوي لشن الغارة".