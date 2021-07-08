"البيئة" تطرح 44 وظيفة شاغرة بالمراكز الوطنية للتقديم

يبدأ غرة ذي الحجة عبر موقعها الإلكتروني لـ 5 أيام

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة عزمها عن طرح 44 وظيفة شاغرة بالخدمات المشتركة بالمراكز الوطنية للبيئة وفق سلم الرواتب والمزايا حسب الأنظمة واللوائح الإدارية المعتمدة بالمراكز.



وأوضحت "الوزارة" أن بداية التقديم على الوظائف المعلن عنها سيتم ابتداءً من تاريخ 01/ 12 / 1442هـ، ويستمر لمدة خمسة أيام، عبر الرابط الإلكتروني https://hr.mewa.gov.sa، كما ستعلن المرشحين عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، مشددة على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية.



واشترطت في المتقدم لأي منها هذه الوظائف، أن يكون سعودي الجنسية، وحاصلاً على مؤهلات علمية وخبرات تتناسب مع متطلبات الوصف الوظيفي للوظيفة المراد شغلها، وأن يجتاز ما يقرر من اختبارات أو مقابلات شخصية أو إجراءات تتطلبها الوظيفة، ويكون لائقًا طبيًا بموجب شهادة طبية.



كما اشترطت في المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبقت إدانته في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ولا يكون قد فصل من وظيفة سابقة لأسباب تأديبية، ما لم يكن قد مضى على فصله خمس سنوات.