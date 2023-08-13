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كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك

مراكز خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا أو لديهم أعراض خفيفة

قدم مركز "تأكد" في منطقة تبوك، خدماته لـ5233 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

مركز تأكد تبوك

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك
سبق

قدم مركز "تأكد" في منطقة تبوك، خدماته لـ5233 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

13 أغسطس 2020 - 23 ذو الحجة 1441
11:08 AM

كشف مبكر وقطع لسلسلة انتشار العدوى.. 5233 مستفيدًا من خدمات "تأكد" بتبوك

مراكز خصصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا أو لديهم أعراض خفيفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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قدم مركز "تأكد" في منطقة تبوك، خدماته لـ5233 مستفيدًا؛ وذلك منذ بدء العمل فيه حتى الآن.

وتقدم مراكز "تأكد" التي خصصتها الصحة، الخدمة للذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب؛ حيث تقدم فيها خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية، عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي".

كما أن مراكز "تأكد" توجد حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات، وستوجد -بإذن الله- خلال الأيام القليلة المقبلة في جميع مناطق المملكة؛ علمًا بأن هذه الفحوص تُبَيّن مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي.

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