النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 3162 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 4088 خلال الـ24 ساعة الماضية

أجواء الأربعاء.. سحب ممطرة تواعد الباحة وحائل ومكة المكرّمة وعسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح وتدنياً في الرؤية وتستمر لـ 7 مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها، مع تدنٍ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل بتأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونبّه المركز أيضاً من حالة سحب ممطرة بمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير تشمل في مكة المكرّمة: أضم والعرضيات وميسان، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر للسابعة من مساء اليوم مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

المركز الوطني للأرصاد سحب ممطرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أجواء الأربعاء.. سحب ممطرة تواعد الباحة وحائل ومكة المكرّمة وعسير
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها، مع تدنٍ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل بتأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونبّه المركز أيضاً من حالة سحب ممطرة بمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير تشمل في مكة المكرّمة: أضم والعرضيات وميسان، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر للسابعة من مساء اليوم مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
11:32 AM
اخر تعديل
09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
03:00 PM

أجواء الأربعاء.. سحب ممطرة تواعد الباحة وحائل ومكة المكرّمة وعسير

تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح وتدنياً في الرؤية وتستمر لـ 7 مساءً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
1,266

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكوّن رياح نشطة وسحب رعدية، ونشاط في الرياح السطحية على منطقة حائل ومحافظاتها، مع تدنٍ في مدى الرؤية تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة 8 مساءً.

ونبّه المركز اليوم من تكوّن سحب رعدية على منطقة الباحة، تشمل بتأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية على محافظات: الحجرة والمخواة وغامد الزناد وقلوة.

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.

ونبّه المركز أيضاً من حالة سحب ممطرة بمنطقتَي مكة المكرّمة وعسير تشمل في مكة المكرّمة: أضم والعرضيات وميسان، وفي عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر للسابعة من مساء اليوم مع رياح نشطة وتدنٍ في مدى الرؤية.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,598
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,328
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,022
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,059

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة