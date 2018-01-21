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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الورشة استكمالاً للتعاون القائم بين الوزارة ممثلةً بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ومع فريق عمل البنك الدولي، وتخللت هذه الورشة محاور عدة تُسهم في رفع منهجية تقييم وتطوير مفهوم الإعاقة القائم على الدراسات العلمية للإعاقة من قِبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي التزمت بها المملكة بتنفيذها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تطرقت الورشة لتطوير مقيمي الإعاقة لضمان حصولهم على الرخص المهنية المناسبة لهم كمقيمين للإعاقة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل أتمتة الإجراءات ومتابعة الأداء لضمان مصداقية التقييم والربط مع الجهات الخدمية الأخرى.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي خلال الورشة إن التقييم المطور للإعاقة يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سماحه بإجراء مسح وتقييم شامل لجميع النواحي الاجتماعية والحياتية والإنتاجية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المنهجية في التقييم ستساعد الوزارات الخدمية على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات المناسبة لهم وتزيد من فرص مشاركتهم وتمكينهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة
سبق

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الورشة استكمالاً للتعاون القائم بين الوزارة ممثلةً بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ومع فريق عمل البنك الدولي، وتخللت هذه الورشة محاور عدة تُسهم في رفع منهجية تقييم وتطوير مفهوم الإعاقة القائم على الدراسات العلمية للإعاقة من قِبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي التزمت بها المملكة بتنفيذها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تطرقت الورشة لتطوير مقيمي الإعاقة لضمان حصولهم على الرخص المهنية المناسبة لهم كمقيمين للإعاقة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل أتمتة الإجراءات ومتابعة الأداء لضمان مصداقية التقييم والربط مع الجهات الخدمية الأخرى.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي خلال الورشة إن التقييم المطور للإعاقة يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سماحه بإجراء مسح وتقييم شامل لجميع النواحي الاجتماعية والحياتية والإنتاجية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المنهجية في التقييم ستساعد الوزارات الخدمية على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات المناسبة لهم وتزيد من فرص مشاركتهم وتمكينهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:47 PM

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تعقد ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع البنك الدولي ورشة عمل لتطوير وتقييم مفهوم الإعاقة في المملكة العربية السعودية.

وتأتي الورشة استكمالاً للتعاون القائم بين الوزارة ممثلةً بوكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي ومع فريق عمل البنك الدولي، وتخللت هذه الورشة محاور عدة تُسهم في رفع منهجية تقييم وتطوير مفهوم الإعاقة القائم على الدراسات العلمية للإعاقة من قِبل منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى الممارسات الدولية والاتفاقيات الحقوقية التي التزمت بها المملكة بتنفيذها للأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تطرقت الورشة لتطوير مقيمي الإعاقة لضمان حصولهم على الرخص المهنية المناسبة لهم كمقيمين للإعاقة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لتسهيل أتمتة الإجراءات ومتابعة الأداء لضمان مصداقية التقييم والربط مع الجهات الخدمية الأخرى.

وقال وكيل الوزارة للتأهيل والتوجيه الاجتماعي الدكتور عبدالله الوهيبي خلال الورشة إن التقييم المطور للإعاقة يأخذ في الاعتبار الحالة الصحية للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى سماحه بإجراء مسح وتقييم شامل لجميع النواحي الاجتماعية والحياتية والإنتاجية والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه المنهجية في التقييم ستساعد الوزارات الخدمية على تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي ستنعكس بشكل إيجابي في تطوير الخدمات المناسبة لهم وتزيد من فرص مشاركتهم وتمكينهم.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم، وتزويدهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح واستثمار الطاقات الكامنة بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم.

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