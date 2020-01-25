شاهد كيف أنقذ الطقس السيئ امرأة سقطت من الطابق التاسع!

الحرارة كانت 14 تحت الصفر ونهضت على قدميها وطلبت استدعاء الإسعاف

كانت درجة الحرارة 14 تحت الصفر حين سقطت تلك المرأة من الطابق التاسع في المبنى السكني، ولكن رحمة الله حوّلت هذا الطقس السيئ إلى أداة لتنجو هذه المرأة من موتٍ محقّق.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث يوم 22 يناير الجاري في مدينة إيزلوتشينسك- وسط روسيا.

ويظهر الفيديو لحظة سقوط المرأة، 27 عاماً، من نافذة شقتها بالطابق التاسع، على ارتفاع نحو 28 متراً.

والغريب أن سقوط المرأة الذي استغرق ثلاث ثوانٍ، شهد تقلب جسدها في الهواء مرات عدة، على طريقة "سمر سولت" الرياضية.

لكن لحظة الإنقاذ كانت بانتظار المرأة على الأرض، حين سقطت على كومة من الجليد الذي تراكم بسبب الطقس الشديد البرودة، ليتلقى الجليد العميق صدمة سقوط المرأة، فيحميها ويتبعثر حولها.

ومن المصادفات الغريبة أن الكومة التي سقطت عليها المرأة، كان أكبر من كمية الجليد حولها، حيث قام عمال الطرق بجمع الجليد المتراكم على أسفلت الطريق في هذه البقعة.

وعقب سقوطها ظلت المرأة للحظات ساكنة صامتة، كأنها تحاول استيعاب صدمة ما حدث وتستعيد رباطة جأشها، وفي النهاية نهضت واقفة على قدميها، وطلبت ممّن حولها استدعاء سيارة إسعاف.

وفي المستشفى أبدى الأطباء دهشتهم، لأن المرأة أصيبت بكدمات خفيفة، ولم تُصب بأيِّ كسورٍ في عظامها.

وقالت الشرطة أنها لا تعرف حتى الآن كيف سقطت المرأة التي كانت بمفردها في الشقة حين وقع الحادث، لكن الشرطة لا تزال تحقّق في الحادث.



