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الأمير سعد بن سعود  عميد كلية الإعلام والاتصال ينال درجة "بروفيسور"

شكر قيادة المملكة على سخائها العلمي

حصل الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال على درجة بروفيسور .

وقال الأمير الدكتور سعد: الحمد والشكر لله على توفيقه في نيل درجة بروفيسور التي تعد مفخرة لكل أكاديمي وباحث، والحقيقة أن منسوبي التعليم العالي في الجامعات السعودية يحظون بعناية كريمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقدم عميد كلية الإعلام والاتصال شكره لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل على مصادقته على قرار المجلس العلمي لنيل الدرجة العلمية، مشيراً إلى أن مدير الجامعة لم يألُ جهداً في تطوير الجامعة في مختلف المجالات ليحقق للأكاديميين والباحثين تسهيلات علمية تمكنهم من الوصول إلى أعلى درجة من النتائج البحثية التي تخدم توصياتها هذا الوطن الغالي.

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الأمير سعد بن سعود  عميد كلية الإعلام والاتصال ينال درجة "بروفيسور"
سبق

حصل الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال على درجة بروفيسور .

وقال الأمير الدكتور سعد: الحمد والشكر لله على توفيقه في نيل درجة بروفيسور التي تعد مفخرة لكل أكاديمي وباحث، والحقيقة أن منسوبي التعليم العالي في الجامعات السعودية يحظون بعناية كريمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقدم عميد كلية الإعلام والاتصال شكره لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل على مصادقته على قرار المجلس العلمي لنيل الدرجة العلمية، مشيراً إلى أن مدير الجامعة لم يألُ جهداً في تطوير الجامعة في مختلف المجالات ليحقق للأكاديميين والباحثين تسهيلات علمية تمكنهم من الوصول إلى أعلى درجة من النتائج البحثية التي تخدم توصياتها هذا الوطن الغالي.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:31 PM

الأمير سعد بن سعود  عميد كلية الإعلام والاتصال ينال درجة "بروفيسور"

شكر قيادة المملكة على سخائها العلمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حصل الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عميد كلية الإعلام والاتصال على درجة بروفيسور .

وقال الأمير الدكتور سعد: الحمد والشكر لله على توفيقه في نيل درجة بروفيسور التي تعد مفخرة لكل أكاديمي وباحث، والحقيقة أن منسوبي التعليم العالي في الجامعات السعودية يحظون بعناية كريمة ودعم سخي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وقدم عميد كلية الإعلام والاتصال شكره لمدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عضو هيئة كبار العلماء الدكتور سليمان أبا الخيل على مصادقته على قرار المجلس العلمي لنيل الدرجة العلمية، مشيراً إلى أن مدير الجامعة لم يألُ جهداً في تطوير الجامعة في مختلف المجالات ليحقق للأكاديميين والباحثين تسهيلات علمية تمكنهم من الوصول إلى أعلى درجة من النتائج البحثية التي تخدم توصياتها هذا الوطن الغالي.

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