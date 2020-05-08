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إمارة عسير تنظم برنامجاً تدريبياً عن إدارة الأزمات والكوارث الأحد المقبل

تشارك فيه قيادات المنطقة وعدد من منسوبي الإمارة

بتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم إمارة منطقة عسير مساء الأحد القادم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث قبل وأثناء وقوعها بكفاءة وفاعلية، حيث سيتناول أسباب وظواهر الأزمات والكوارث، والخطط الإستراتيجية لمواجهتها، وإدارة عمليات الوقاية، مع التدريب على طرق تسجيل وقائع الأزمات والكوارث، والاستفادة منها.

ويمكن البرنامج للمتدربين بالتعرف على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبق الخطط الإستراتيجية مراحل إدارة التغيير حسب نموذج "جون كوتر".

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إمارة عسير تنظم برنامجاً تدريبياً عن إدارة الأزمات والكوارث الأحد المقبل
سبق

بتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم إمارة منطقة عسير مساء الأحد القادم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث قبل وأثناء وقوعها بكفاءة وفاعلية، حيث سيتناول أسباب وظواهر الأزمات والكوارث، والخطط الإستراتيجية لمواجهتها، وإدارة عمليات الوقاية، مع التدريب على طرق تسجيل وقائع الأزمات والكوارث، والاستفادة منها.

ويمكن البرنامج للمتدربين بالتعرف على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبق الخطط الإستراتيجية مراحل إدارة التغيير حسب نموذج "جون كوتر".

08 مايو 2020 - 15 رمضان 1441
10:52 PM

إمارة عسير تنظم برنامجاً تدريبياً عن إدارة الأزمات والكوارث الأحد المقبل

تشارك فيه قيادات المنطقة وعدد من منسوبي الإمارة

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صحيفة سبق الإلكترونية - أبها
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بتوجيه الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم إمارة منطقة عسير مساء الأحد القادم، برنامجاً تدريبياً بعنوان "إدارة الأزمات والكوارث" بالتعاون مع معهد الإدارة العامة عبر الاتصال المرئي، وذلك على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها قيادات المنطقة، ومديرو الإدارات الحكومية، وعدد من منسوبي الإمارة، والمشاركين في غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين على إدارة الأزمات والكوارث قبل وأثناء وقوعها بكفاءة وفاعلية، حيث سيتناول أسباب وظواهر الأزمات والكوارث، والخطط الإستراتيجية لمواجهتها، وإدارة عمليات الوقاية، مع التدريب على طرق تسجيل وقائع الأزمات والكوارث، والاستفادة منها.

ويمكن البرنامج للمتدربين بالتعرف على مفهوم إدارة الأزمات والكوارث، وسبل التعامل مع أسبابها وظواهرها، وتطبق الخطط الإستراتيجية مراحل إدارة التغيير حسب نموذج "جون كوتر".

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