النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

لأغرب سبب.. رجل ممنوع من مغادرة "إسرائيل" لمدة 8000 عام

هذه نهاية الزواج من إسرائيلية

إذا عاش هذا الرجل الأسترالي لمدة 8000 عام، سيكون ممنوعًا من مغادرة "إسرائيل" لأغرب سبب قانوني؛ حيث إنه مُطَلَّق وأبٌ لطفلين، ومُطالَب بالوفاء بنفقة أطفاله.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، منعت دعوى طلاق، أبًا أستراليًّا لطفلين، من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبًا، بعد أن تَقدمت طليقته بشكوى ضده، تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عامًا من العمر، للعيش في "إسرائيل" عام 2012؛ بهدف أن يكون قريبًا من عائلته.. وعندها قدّمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان؛ حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 ملايين دولار في عام 2013.

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يُمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.

وأوضح "هابرت": "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل".

ويُعتقد أن "هابرت" هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال "هابرت" في تصريح لموقع "نيوز. كوم" الأسترالي: إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قِبَل الجهاز القضائي الإسرائيلي؛ فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

الرئيسية/ محطات

اعلان
لأغرب سبب.. رجل ممنوع من مغادرة "إسرائيل" لمدة 8000 عام
سبق

إذا عاش هذا الرجل الأسترالي لمدة 8000 عام، سيكون ممنوعًا من مغادرة "إسرائيل" لأغرب سبب قانوني؛ حيث إنه مُطَلَّق وأبٌ لطفلين، ومُطالَب بالوفاء بنفقة أطفاله.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، منعت دعوى طلاق، أبًا أستراليًّا لطفلين، من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبًا، بعد أن تَقدمت طليقته بشكوى ضده، تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عامًا من العمر، للعيش في "إسرائيل" عام 2012؛ بهدف أن يكون قريبًا من عائلته.. وعندها قدّمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان؛ حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 ملايين دولار في عام 2013.

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يُمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.

وأوضح "هابرت": "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل".

ويُعتقد أن "هابرت" هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال "هابرت" في تصريح لموقع "نيوز. كوم" الأسترالي: إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قِبَل الجهاز القضائي الإسرائيلي؛ فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
01:11 PM

لأغرب سبب.. رجل ممنوع من مغادرة "إسرائيل" لمدة 8000 عام

هذه نهاية الزواج من إسرائيلية

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
3,060

إذا عاش هذا الرجل الأسترالي لمدة 8000 عام، سيكون ممنوعًا من مغادرة "إسرائيل" لأغرب سبب قانوني؛ حيث إنه مُطَلَّق وأبٌ لطفلين، ومُطالَب بالوفاء بنفقة أطفاله.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، منعت دعوى طلاق، أبًا أستراليًّا لطفلين، من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبًا، بعد أن تَقدمت طليقته بشكوى ضده، تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عامًا من العمر، للعيش في "إسرائيل" عام 2012؛ بهدف أن يكون قريبًا من عائلته.. وعندها قدّمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان؛ حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 ملايين دولار في عام 2013.

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يُمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.

وأوضح "هابرت": "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل".

ويُعتقد أن "هابرت" هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال "هابرت" في تصريح لموقع "نيوز. كوم" الأسترالي: إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قِبَل الجهاز القضائي الإسرائيلي؛ فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,937
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,016
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,511

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة