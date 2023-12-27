لأغرب سبب.. رجل ممنوع من مغادرة "إسرائيل" لمدة 8000 عام

هذه نهاية الزواج من إسرائيلية

إذا عاش هذا الرجل الأسترالي لمدة 8000 عام، سيكون ممنوعًا من مغادرة "إسرائيل" لأغرب سبب قانوني؛ حيث إنه مُطَلَّق وأبٌ لطفلين، ومُطالَب بالوفاء بنفقة أطفاله.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، منعت دعوى طلاق، أبًا أستراليًّا لطفلين، من مغادرة إسرائيل لمدة 8000 عام تقريبًا، بعد أن تَقدمت طليقته بشكوى ضده، تطالبه بتقديم النفقة لأطفاله.

وانتقل الأسترالي نوعام هابرت، البالغ 44 عامًا من العمر، للعيش في "إسرائيل" عام 2012؛ بهدف أن يكون قريبًا من عائلته.. وعندها قدّمت زوجته السابقة إلى المحكمة "طلب منع سفر"، يمنعه من مغادرة إسرائيل لأي سبب كان؛ حتى يدفع "ديونًا مستقبلية" من مبالغ النفقة لأطفاله، والتي بلغت 3.34 ملايين دولار في عام 2013.

وإلى حين أن يدفع الأب المبلغ الإجمالي، يُمنع من مغادرة إسرائيل قبل 31 ديسمبر 9999، بدون أية إمكانية للحصول على إعفاءات العمل أو الإجازة.

وأوضح "هابرت": "منذ عام 2013، وأنا محتجز في إسرائيل".

ويُعتقد أن "هابرت" هو واحد من العالقين في إسرائيل بسبب قانون الطلاق.

وقال "هابرت" في تصريح لموقع "نيوز. كوم" الأسترالي: إن "هناك مواطنين أستراليين آخرين مثله، يتعرضون للاضطهاد من قِبَل الجهاز القضائي الإسرائيلي؛ فقط لأنهم كانوا متزوجين من إسرائيليات".