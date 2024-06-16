الرياض.. إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع

شملت مخيمات داخل الأحياء السكنية وأحواشاً عشوائية

أعلنت أمانة منطقة الرياض إزالة تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة.



وقالت عبر حسابها في "تويتر": حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.. #أمانة_منطقة_الرياض: لجنة مراقبة الأراضي تزيل تعديات بمساحة 2.2 مليون متر مربع في نطاق العاصمة، ورصدت مخالفات؛ منها إقامة مخيمات داخل الأحياء السكنية، وإنشاء أحواش عشوائية، وتشغيل كسارات دون ترخيص، ونقل الرمل الأحمر والأبيض.