تفجير انتحاري يقتل حاكم إقليم صومالي و3 من حراسه
"الشباب" تبنت الهجوم
قتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال، اليوم (الأحد) مع ثلاثة من حراسه الشخصيين؛ في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة.
ونقلت "رويترز" عن ضابط الشرطة محمد عثمان، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين فلقوا حتفهم.
وأكد المتحدث باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم.
تفجير انتحاري
الصومال
تفجير انتحاري يقتل حاكم إقليم صومالي و3 من حراسه
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-05-17
قتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال، اليوم (الأحد) مع ثلاثة من حراسه الشخصيين؛ في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة.
ونقلت "رويترز" عن ضابط الشرطة محمد عثمان، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين فلقوا حتفهم.
وأكد المتحدث باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم.
17 مايو 2020 - 24 رمضان 1441
04:14 PM
تفجير انتحاري يقتل حاكم إقليم صومالي و3 من حراسه
"الشباب" تبنت الهجوم
قتل حاكم منطقة مدج بإقليم بلاد بنط شبه المستقل في الصومال، اليوم (الأحد) مع ثلاثة من حراسه الشخصيين؛ في تفجير انتحاري بسيارة ملغومة.
ونقلت "رويترز" عن ضابط الشرطة محمد عثمان، أن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت سيارة الحاكم أحمد موسى نور وثلاثة من حراسه الشخصيين فلقوا حتفهم.
وأكد المتحدث باسم حركة الشباب عبدالعزيز أبو مصعب، مسؤولية الحركة عن الهجوم.