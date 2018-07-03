هيئة الاتصالات تطلب مرئيات العموم حول متطلبات آلية "الإنذار المبكر"

باستخدام خدمة البث الخلوي.. تتميز بسرعة إيصال محتوى الرسالة التحذيرية

أعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول متطلبات آلية الإنذار المبكر باستخدام خدمة البث الخلوي Cell Broadcast Service (CBS) المتوفرة في شبكات الاتصالات المتنقلة، التي تستخدم في مجالات عدة "تحذيرية، توعوية، دعائية وتسويقية، وغيرها"، حيث يتم من خلال هذه الخدمة إرسال رسائل نصية يصاحبها نغمات إنذار واهتزاز مختلفة تبعاً لتصنيف الحالة الطارئة، بحيث لا يمكن للمستخدمين الموجودين في موقع الخطر تجاهلها.

وأوضحت الهيئة أن استخدام هذه الخدمة لبث الرسائل التحذيرية في حالات الكوارث والطوارئ سيوجِد قنوات تواصل فعالة مع مستخدمي الهواتف المتنقلة، وسيسهم في تعزيز فعالية الإنذار عن المخاطر في المنطقة المتأثرة بالكارثة، مضيفةً أن هذه الخدمة تتميز بسرعة إيصال محتوى الرسالة التحذيرية للمستخدم، مقارنةً بالرسائل النصية القصيرة التقليدية "SMS" المعمول بها حالياً في الإنذار عن حالات الكوارث والطوارئ.

وسعياً من الهيئة في تحقيق الشفافية ومشاركة العموم في عملية صناعة القرار، فقد دعت جميع المختصين والمهتمين الاطلاع على وثيقة طلب مرئيات العموم من خلال موقعها الإلكتروني www.citc.gov.sa وتقديم الإجابات والملاحظات بالتفصيل مع ضرورة تقديم البيانات والتحليلات ودراسات المقارنة ذات العلاقة التي تدعم المرئيات والملاحظات عبر البريد الإلكتروني mobilealerts@citc.gov.sa في موعد أقصاه 9/ 11/ 1439هـ الموافق 22/ 7/ 2018م.